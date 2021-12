Es falso que Pfizer agregó en secreto un ingrediente peligroso en la vacuna para niños

Como hemos explicado anteriormente, los ensayos clínicos pediátricos no utilizaron la formulación Tris, pero sí se realizaron pruebas en laboratorios para asegurar que el cambio de solución amortiguadora no afectaría la seguridad o la eficacia de la vacuna. Estas incluyeron estudios analíticos comparativos que mostraron que, por ejemplo, el tamaño de las nanopartículas lipídicas no fue alterado y que el ARNm modificado que actúa como ingrediente activo en la vacuna continuó siendo el mismo, según la FDA.