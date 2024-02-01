Por qué los seguidores de Trump le han declarado la "guerra" a Taylor Swift

Un ícono del pop que se enamora de una de las superestrellas más prominentes de la NFL puede parecer una porción de la cultura estadounidense: una escena de una escuela secundaria de un pequeño pueblo magnificada por un factor de 10 millones.

Pero estamos en Estados Unidos en 2024, así que, por supuesto, nada mágico permanece así.

Para ser claro, los datos de opinión pública sugieren que la mayoría de los estadounidenses creen que Taylor Swift es beneficiosa para la NFL. Sin embargo, con su pareja Travis Kelce y los Kansas City Chiefs dirigiéndose a su cuarto Super Bowl en cinco años, y con Swift supuestamente preparándose para viajar por todo el mundo para animarlo en el gran juego, la maquinaria de comentarios de derecha ha aumentado su intensidad.

El presentador de Fox News, Jesse Watters, sugirió que Taylor Swift podría ser un activo del Pentágono utilizado para combatir la desinformación en línea. El ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy tuiteó que cree que los medios están respaldando artificialmente a Swift y Kelce en espera del próximo respaldo de Swift a Joe Biden.

OAN se refirió a la pareja como una "operación psicológica masiva del Super Bowl", una campaña de lavado de cerebro diseñada para adoctrinar a los ciudadanos en una agenda de élite y alejada de la religión. La idea de que el romance Swift-Kelce es un complot del Estado profundo puede ganar fuerza en círculos de extrema derecha al alinearse con otras teorías conspirativas y la agenda más amplia de la derecha.

Los fans de Swift en la NFL

Swift ha respaldado a demócratas en el pasado, incluyendo a Joe Biden en 2020. Kelce, aunque no es se expresa políticamente, apareció en un anuncio de Pfizer promocionando la vacuna contra el covid-19.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a creer, sin evidencia, que un grupo secreto de gobernantes controla el mundo, así como que las vacunas causan autismo. Aunque aún no hay datos de opinión pública sobre las teorías de Fox News y la cámara de eco de derecha de que el romance Swift-Kelce es un elaborado plan de la izquierda, contiene elementos de conspiraciones similares para las cuales existen divisiones partidistas.

Taylor Swift besa Travis Kelce después del partido de campeonato de la AFC contra los Ravens de Baltimore el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore. Los Chiefs ganaron 17-10. (Foto AP/Julio Cortez) Imagen Julio Cortez/AP

Las opiniones sobre Swift misma son igualmente polarizadas. La cantante es vista favorablemente entre prácticamente todos los grupos en Estados Unidos, aunque los republicanos son el único grupo en el que hay tantos miembros que no les gusta Swift como los que la aprecian.

Taylor Swift ha aportado un elemento único a los fans de la NFL. No he visto a los fanáticos de mi ciudad natal, los Buffalo Bills, hacer carteles denigrando a una estrella del pop desde que pensaron que Jon Bon Jovi quería comprar el equipo y mudarlo a Toronto en 2014.

Sin embargo, como científico político, sé que es una pregunta abierta si todo esto tiene importancia política.

Oprah, Obama y respaldos de celebridades

En el trasfondo de estas teorías conspirativas está la posibilidad de que Taylor Swift respalde a Joe Biden. Se informa que la campaña de Trump está considerando esta posibilidad, con aliados hablando en privado sobre una "guerra santa" contra Swift, ideando formas de retratarla como una celebridad de izquierda que promueve una agenda demócrata elitista.

Pero ¿cuánto importaría tal respaldo?

En la literatura de ciencias políticas, un caso destacado del poder de los respaldos de celebridades es el respaldo de Oprah Winfrey a Barack Obama en 2008. El respaldo de Winfrey ocurrió durante unas primarias en las que se enfrentaba a un oponente más conocido, Hillary Clinton.

El respaldo de Winfrey, escribieron los autores de un destacado estudio del caso, llevó a los participantes en el estudio "a ver a Obama como más probable ganador de la nominación y a decir que serían más propensos a votar por él". En otras palabras, ayudó a avanzar las percepciones públicas sobre la viabilidad de Obama como candidato.

Un respaldo de Swift a Biden sería diferente.

Los Swifties son en su mayoría suburbanos y jóvenes. Casi la mitad son millennials y más del 10% pertenecen a la Generación Z.

Representan una parte del voto joven que los candidatos han intentado atraer durante décadas, y los suburbios son cada vez más un campo de batalla en la división urbano-rural del país. Una publicación de Instagram de Swift en 2023 ayudó a generar 35,000 nuevos registros de votantes, y su capacidad para generar fondos también podría ser invaluable para Biden.

Pero un efecto tipo Oprah es menos probable para un respaldo de Swift a Biden, quien se postula como titular sin un serio retador en las primarias y su estatus como el candidato demócrata es seguro.

Además, las encuestas demuestran que el efecto de un respaldo de Swift podría ser esencialmente neutro, con un 18% del público diciendo que serían más propensos a apoyar a un candidato respaldado por Swift y un 17% diciendo que serían menos propensos a respaldar la elección preferida de Swift.

Incluso esos números podrían verse afectados por el razonamiento motivado por partidismo, donde la identificación partidista de una persona colorea sus percepciones de la información. El respaldo previo de Swift a los demócratas y su percepción de liberalismo podrían llevar a sus seguidores y detractores a usar preguntas de encuestas sobre un posible respaldo de Swift para expresar apoyo o desaprobación de ella, independientemente de cómo su respaldo influiría realmente en su elección.

No solo una historia de amor

En esencia, un respaldo de Swift podría importar marginalmente, pero hay muchos otros factores en juego en una elección general. Esto es especialmente cierto en una elección entre dos hombres que han servido ya como presidentes, una rareza en la política estadounidense.

Entonces, un respaldo de Swift quizás sea menos importante en sí mismo que la respuesta de Donald Trump a un respaldo de Swift a Biden.

Las encuestas de opinión pública después de los comentarios de Access Hollywood de Trump en 2016 mostraron que mayorías tanto de mujeres como de hombres creían que Trump tenía poco o ningún respeto por las mujeres. Pero Trump mejoró sus números entre las mujeres votantes en 2020.

Un respaldo de Swift a Biden podría sacar a relucir algunos de los peores impulsos de Trump. Quizás el efecto de su respuesta en cómo los votantes lo ven podría ser más importante que su respaldo a Biden.

* Matt Harris es profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Park en Parkville, Missouri, en las afueras de Kansas City.