Ese hombre gritando contra los republicanos en un campus universitario no es Thomas Matthew Crooks

El joven tiene un nombre y fecha de nacimiento distintos al de Thomas Matthew Crooks, confirmó la ASU.

Es falso que ese hombre gritando que insultando a los republicanos y que “les corten la garganta”, en medio de lo que parece ser una plaza de campus universitario, sea Thomas Matthew Crooks , el hombre que atentó contra Trump . La afirmación de que es el joven que disparó al expresidente y candidato republicano circula con un video de 14 segundos en X (antes Twitter) TikTok y Facebook .

Verificamos que no es Crooks con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, búsqueda con palabras clave en Google y un comunicado publicado este 15 de julio de 2024 por la Oficina del presidente de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) donde confirman que el hombre gritando no es Crooks, pues tiene un nombre diferente y una fecha de nacimiento distinta.

No es el atacante de Trump

Con una captura de pantalla hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens . Un artículo en AzCentral , filial de USA Today en Arizona , del 6 de febrero de 2020 tiene, igualmente, una captura de pantalla donde se ve a un hombre con abrigo media pierna negro, pantalón ceñido, mochila gris y audifonos amarrillos (el mismo de los videos que circulan en redes sociales). El artículo afirma que la ASU trabajaba para identificar al hombre que gritaba “corten garganta republicanas” en el campus y que no podían (para ese momento) asegurar si era un estudiante.

El hombre gritaba a la organización estudiantil Estudiantes por Trump en ASU, quienes publicaron el video en su cuenta X el 5 de febrero de 2020. Ese día escribieron: “Loco izquierdista en el campus universitario. Mira como un izquierdista tolerante amenaza con “degollar” @realDonaldTrump y a todos los republicanos. ¡NO dejaremos que la izquierda nos silencie!”.

Además, en X los usuarios incluyeron una nota de la comunidad (colaboraciones de los usuarios de la red social para dar contexto a ciertas publicaciones que lo requieren), con el artículo del medio AzCentral sobre lo que ocurrió en el campus universitario.

Con una búsqueda con palabras clave en Google encontramos, entre muchos resultados, un comunicado de este 15 de julio de 2024 emitido por la Oficina del presidente de la ASU en el que confirma que el atacante no tiene nada ver con esa casa de estudios y aclara los rumores de redes sociales.

“Para ser claros, el individuo que intentó asesinar al expresidente Trump no tenía ninguna relación con la ASU y no era la persona que se ve en un video en el campus de la ASU hace cuatro años. La ASU concluyó su investigación en 2020, junto con el FBI, y determinó que el sujeto en el video no era una amenaza creíble, y esa persona tiene un nombre diferente y una fecha de nacimiento diferente a la del sospechoso del intento de asesinato del expresidente Trump durante el fin de semana”, se lee .

Otros datos adicionales sobre Crooks, el verdadero atacante de Trump, son que es de Pensilvania . En 2020 (de cuando es el video que circula en redes) estudiaba en la Secundaria de Bethel Park y se graduó en 2022, como confirmó la institución tras el tiroteo.

Conclusión

Es falso que ese hombre con sobretodo negro, pantalón ceñido, mochila gris y audifonos amarrillos, gritando en un campus universitario sea Thomas Matthew Crooks, el hombre que disparó el pasado 13 de julio de 2024 al expresidente y candidato republicano, Donald Trump. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a una publicación de hace cuatro años de un medio en Arizona con los detalles del suceso y el hombre gritando en el campus de la Universidad Estatal de Arizona. Hallamos, además, un comunicado publicado este 15 de julio de 2024 por la Oficina del presidente de ese centro universitario donde confirma que el hombre gritando no es Crooks: tiene un nombre diferente y una fecha de nacimiento distinta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

