Es falso que este policía de Venezuela esté apuntando con una pistola a la cabeza de una mujer que está arrodillada en el suelo junto a una niña

Es falso que un efectivo de un cuerpo de seguridad de Venezuela apuntó con una pistola a la cabeza de una mujer que estaba arrodillada en el suelo junto a un menor, como se dice de una foto compartida en Facebook . La situación se habría producido durante una de las protestas en ese país desde que se proclamó a Nicolás Maduro vencedor en medio de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio .

“Una madre junto a su niño piden piedad. Como respuesta, el policía de la dictadura les apunta a la cabeza. Martes 30 de Julio. 11:00 AM. Valera, Estado Trujillo, Venezuela”, dice el texto que acompaña la imagen. En la fotografía se ve a una mujer, de rodillas, abrazåndo a un menor en una vía pública. Cerca de ella hay quien parece ser un integrante de las fuerzas de seguridad, que tiene el brazo derecho extendido hacia ella. A la izquierda de la foto se ve a cuatro personas más de ese cuerpo, dos de ellos en moto. Al fondo, dentro de una oficina con un rótulo azul con las letras BFC (que en Venezuela es el Banco Fondo Común ) en grande se aprecian, al menos, tres personas más tras una puerta de cristal.

Las manifestaciones han dejado, hasta este 1° de agosto, 17 muertos y más de mil detenidos.

No es un arma, es su brazo extendido

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens da entre sus resultados una publicación en X (antes Twitter) con un video grabado desde el interior de la oficina que se ve detrás y que, aunque comienza un poco después del momento que circula en redes sociales , se puede ver que el oficial se acerca a la mujer y estira su brazo derecho, en el que no lleva un arma, y también el izquierdo (recuadros rojos), ambos varias veces haciendo el gesto de que se alejen. También se apreciacómo el menor, que es una niña, empuja a la adulta para que se marchen (recuadros azules).

La segunda persona que se ve acercándose en la foto, y que lleva en su mano derecha una especie de palo o bastón corto (recuadros amarillos), repite el gesto de su compañero y, poco después pasan varios más, algunos montados en moto. También podemos ver en el video que aparecen algunos de los papeles que están colgados en la puerta de cristal del establecimiento que vemos en la foto analizada (recuadros verdes).

Imagen Capturas de X.

Sí, es en Valera, localidad de Venezuela

BFC son las tres letras en mayúscula que destacan en el letrero de la oficina en la que está una de las personas que graba el video. Una búsqueda en Google Maps con las palabras clave “BFC Valera Trujillo Venezuela” nos envía directamente a una oficina del Banco Fondo Común (BFC) en esa localidad.

Google Maps no cuenta en Valera con la opción street view que permite caminar virtualmente por las calles que han sido mapeadas. Sin embargo, al hacer zoom en la oficina, como en la imagen a continuación a la izquierda, podemos cotejar ciertos objetos que confirman que tanto la foto analizada como el video sí fueron hechos en esa localidad.

Por ejemplo, las rayas del paso de peatones y el corte de la acera que lo limita que vemos tanto en la imagen que circula en redes sociales como en el video (recuadro verde e imagen abajo en el centro). Y al clicar en el nombre de la estación de gasolina, aparece una foto de la misma (imagen de arriba a la derecha a continuación) que nos permite reconfirmar que la ubicación es Valera gracias al pequeño árbol en una jardinera circular (recuadros azules) y la estructura roja de la estación de servicio (recuadros amarillos).

Imagen Google Maps y X.

La prensa venezolana reportó que en Valera ha habido protestas en contra del resultado electoral del domingo 28 de abril.

Conclusión

Es falso que el agente que aparece en una foto con el brazo derecho extendido sostiene una pistola con la que, supuestamente, está apuntando a una mujer de rodillas y a una niña frente a él, y que estarían protestando contra el resultado de las controvertidas elecciones presidenciales de las que salió vencedor Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024. En un video que hallamos del suceso y que graba la situación desde otro ángulo, se puede apreciar con claridad que el agente movió ambos brazos gesticulando para que la mujer se marchara del lugar. No la apuntaba. Una búsqueda en Google Maps de la ubicación del vídeo confirmó que se grabó en Valera, estado Trujillo, como dice el mensaje que acompaña la foto que circula en Facebook. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

