Es falso que este estudio demostró que los vacunados contagian por más tiempo que los no vacunados

Es falso que un pequeño estudio del New England Journal of Medicine (NEJM), titulado “Duración de la eliminación del virus cultivable en la infección por SARS-CoV-2 Ómicron (BA.1)” y publicado el 21 de julio de 2022, demuestre que las personas no vacunadas con covid-19 son contagiosas por menos tiempo que las que cuentan con las vacunas, como en Twitter difundió Aaron Kheriaty, psiquiatra conocido por sus críticas al manejo de la pandemia. Mark Siedner, uno de los coautores del estudio, confirmó a elDetector que la afirmación es una falsedad y que, de hecho, no se encontró ninguna diferencia por estado de vacunación (no vacunado, vacunado o con dosis de refuerzo). Kheriarty fue despedido en 2021 como profesor de la Universidad de Irvine en California por defender la inmunidad natural y oponerse a la vacunación para regresar a clases presenciales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.