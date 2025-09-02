Trump dice que EEUU atacó un barco "con drogas" que zarpó desde Venezuela
Por:Univision
Video Última Hora. Breaking News Univision Nueva York
El presidente Donald Trump dijo este martes que EEUU llevó a cabo un ataque en el Caribe contra un barco que transportaba drogas que zarpó desde Venezuela.
"Acabamos, en los últimos minutos, de disparar a un barco que transportaba drogas... y hay más de donde vino eso... Estos vinieron de Venezuela" dijo Trump.
Información en desarrollo.