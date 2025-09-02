Trump dice que EEUU atacó un barco "con drogas" que zarpó desde Venezuela

El presidente Donald Trump dijo este martes que EEUU llevó a cabo un ataque en el Caribe contra un barco que transportaba drogas que zarpó desde Venezuela.

Detienen a 13 personas por el asesinato en mayo de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México

Adidas se disculpa con Oaxaca por "inspirarse" en sus artesanías para hacer sandalias

Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan dos ataques paralelos en Colombia

Venezuela anuncia movilización de su Armada mientras EEUU ordena un mayor despliegue militar en el Caribe, según reportes

Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump

México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia

"Acabamos, en los últimos minutos, de disparar a un barco que transportaba drogas... y hay más de donde vino eso... Estos vinieron de Venezuela" dijo Trump.