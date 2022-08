Magic Johnson NO donó sangre para pacientes con covid-19: una vieja desinformación que reflotó con el coronavirus

Es falso que el exjugador de los Lakers de Los Ángeles, Earvin “Magic” Johnson, diagnosticado con VIH desde 1991, donó sangre a la Cruz Roja estadounidense para pacientes con covid-19, como se difundió en Twitter en agosto de 2022. Se trata de una desinformación que no es la primera vez que circula, utilizando una foto del atleta fuera de contexto ya que corresponde a una prueba sanguínea que fue grabada para el documental “ Endgame: AIDS in Black America”, estrenado en julio de 2012. El exbasquetbolista lo desmintió en su cuenta de la misma red social. En elDetector lo chequeamos a través de búsquedas inversas de imágenes en TinEye y Yandex, que nos llevaron a notas promocionales sobre la producción audiovisual del canal PBS diez años atrás. Y varios medios de verificación mostraron que no fue la primera vez que se usó el fotograma del documental para desinformar, pues en 2021 y en 2015 también se empleó para difundir falsedades sobre donaciones de sangre por parte del copropietario de los Dodgers de Los Ángeles. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.