Depresión, demencia o neblina mental: nuevo estudio arroja luz sobre las secuelas neurológicas del covid-19

Al mismo tiempo, el análisis sugiere que aunque los síntomas con omicrón sean más leves que con delta, las consecuencias neurológicas parecen ser las mismas a largo plazo, aunque advierten que no es posible hacer una comparación completa entre ambas. No obstante, sus resultados iniciales son una mala señal de que incluso si la enfermedad es menos severa, las secuelas pueden no serlo.