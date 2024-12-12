Es falso que Jorge Ramos y María Elena Salinas hayan anunciado el supuesto secuestro del doctor Juan Rivera: el contenido fue manipulado

Videos que circulan en redes sociales presentan aparentes fragmentos de programas de Univision en los que los periodistas Jorge Ramos, presentador de Noticiero Univision, y María Elena Salinas, exconductora del mismo espacio, anuncian que el doctor Juan Rivera fue secuestrado tras promocionar un producto que supuestamente "elimina la causa de la diabetes". Sin embargo, se trata de una falsedad, ya que el contenido ha sido manipulado para difundir desinformación.

“Logró un gran avance en el tratamiento de la diabetes y fue secuestrado junto con su familia ¿Quién se beneficia de esto?”, dice el mensaje que acompaña las publicaciones compartidas el 4 de diciembre de 2024, las cuales acumulan miles de reproducciones desde su difusión.

En uno de los videos, se observa a Ramos aparentemente anunciando que “secuestraron al doctor Juan J. Rivera, quien reveló un remedio casero que elimina la causa de la diabetes en solo un día”. En otro clip similar, aparece la imagen de Salinas comunicando una “noticia de las últimas horas”, refiriéndose a que “el doctor Juan J. Rivera fue secuestrado tras revelar un remedio casero que elimina la causa de la diabetes en el primer día”.

Clonaron la voz de los periodistas

En elDetector, al notar que los videos con el mismo mensaje no eran compartidos por las cuentas oficiales de Univision, a pesar de mostrar su logo, y que el movimiento de los labios de los periodistas no coincidía con lo que decían, decidimos contactar directamente a Ramos. En su respuesta vía correo electrónico, calificó la publicación como “totalmente falsa” y dijo: “Yo nunca grabé eso”.

Ramos explicó que su voz había sido “copiada, seguramente con inteligencia artificial” y agregó que, “desafortunadamente, hay tantos casos en los que usan mi imagen y mi voz que ya es imposible denunciarlos todos”.

También confirmamos que el video en el que aparece Salinas fue manipulado. A través de una búsqueda inversa de imagen en Google Lens, identificamos el video original, publicado hace más de siete años en el canal de YouTube Univision Noticias. Fechado el 3 de agosto de 2017, en el video se puede ver a la periodista con la misma vestimenta, collar y fondo. Sin embargo, al escuchar el audio, confirmamos que en ningún momento anuncia el supuesto secuestro de Rivera, sino que se trata de su despedida del canal después de 36 años.

Este clip de Salinas ha sido además utilizado en otra publicación relacionada con Rivera y la supuesta cura de la diabetes que nuestro equipo desmintió en noviembre de 2024.

El doctor Juan es nuevamente objeto de desinformación

Contrario a lo que circula en redes sobre su supuesto secuestro, Rivera sigue activo en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1.6 millones de seguidores, encontramos reels publicados el 4 y el 10 de diciembre de 2024, en los que aborda temas relacionados con la salud. Además, el 5 de diciembre de 2024, se difundió una grabación de su participación en Despierta América, en la que habla sobre los beneficios del nopal.

Usuarios en redes sociales utilizan su nombre, aprovechándose de su credibilidad para difundir anuncios que él no promueve. Por ejemplo, este año, nuestro equipo desmintió que Rivera, junto con Jorge Ramos, promoviera un producto para mejorar la intimidad sexual, así como una supuesta “pastilla revolucionaria” para curar la diabetes.

Ana Fernández, directora de marketing de Santo Remedio, la línea de suplementos de salud fundada por Rivera, señaló anteriormente a elDetector que “los únicos productos que Rivera promueve, aparte de Santo Remedio, son los de sus marcas asociadas Entalla y Piel Eterna”.

Conclusión

Es falso que los periodistas Jorge Ramos y María Elena Salinas hayan anunciado el supuesto secuestro del doctor Juan Rivera, como aparentemente hacen en videos compartidos en Facebook. El contenido fue manipulado. El propio Ramos confirmó a elDetector que esa publicación era "falsa", ya que la voz que se escucha no es la suya, y señaló que podría haber sido "copiada" mediante inteligencia artificial. El video de Salinas, quien no trabaja para la cadena desde hace más de siete años, corresponde a su despedida del canal y en ningún momento durante el clip habló sobre el supuesto secuestro de Rivera. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

