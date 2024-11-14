Cambiar Ciudad
elDetector

Ilia Calderón NO promociona planes de alivio de deuda de tarjetas de crédito: el audio está creado con inteligencia artificial

Un supuesto anuncio usa la imagen de la presentadora del Noticiero Univision. Verificamos la falsedad del contenido de la grabación con una herramienta que detecta creaciones e intervenciones con inteligencia artificial. Ilia Calderón pidió a la gente estar atenta y no dejarse engañar.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
No es la primera vez que en redes usan la imagen de un presentador del Noticiero Univision para este tipo de contenido falso.
No es la primera vez que en redes usan la imagen de un presentador del Noticiero Univision para este tipo de contenido falso.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Astrid Stawiarz - Getty Images (Foto) / Captura de Instagram.

Es falso que la presentadora del Noticiero Univision, Ilia Calderón, esté ofreciendo un programa de alivio de deudas de tarjetas de crédito. Un video que circula en Instagram con la imagen de la periodista es una estafa generada por inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Calderón declaró a elDetector que el clip de video sobre supuestos alivios de deudas no es auténtico y que busca engañar “a nuestra comunidad [hispana]” . Herramientas de detección de IA arrojaron el resultado de que el video es una manipulación y la voz fue generada con esa tecnología.

No es primera vez que en redes sociales se usa la imagen de Ilia Calderón para promocionar supuestos productos y programas. La imagen del también presentador del Noticiero Univision, Jorge Ramos, ha sido usada y falsificada en presuntos programas de alivios de deudas y, por ejemplo, productos para la intimidad sexual.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Calderón desmiente que sea ella

Ilia Calderon respondió por correo electrónico a elDetector que los programas de supuestos alivios financieros que supuestamente anuncia no son reales y pidió estar atentos para no dejarse engañar. “Es una pena que personas inescrupulosas se estén aprovechando de la inteligencia artificial, usando mi imagen y creando una voz parecida a la mía para engañar a nuestra comunidad ofreciendo productos financieros. Los videos que hablan sobre supuestos alivios de deudas NO son auténticos”, dijo Calderón, quien, en 2025, se convertirá en la presentadora única del Noticiero Univision.

PUBLICIDAD

La periodista agregó: “No estoy vinculada de ninguna manera con las personas o instituciones que allí se promueven, y tampoco he presentado en el Noticiero Univision, ni en Aquí y Ahora, ni en Señales del Crimen, ni en ningún otro programa o plataforma digital, el supuesto reportaje al que hacen referencia. No se dejen engañar”.

Más sobre elDetector

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision

Es un video generado por IA

“No pague un centavo más de su deuda de tarjeta de crédito sin ver este video. A todos los hispanoamericanos se les borrarán sus deudas, hasta este miércoles 13 de noviembre. He aquí ( sic) porque quieren luchar contra la recesión que se avecina. Así que es mejor que presente la solicitud, mientras todavía ofrecen esto al público hasta el miércoles 13 de noviembre”, se oye en un video de Instagram en el que se ve a Ilia Calderón vistiendo traje color caqui y una camisa de color rojo, en un estudio de televisión con fondo azul.

En el video aparecen otras tomas con imágenes de tarjetas de crédito y personas aparentemente celebrando con sobres de deudas en las manos.

En la grabación se aprecia a simple vista que los gestos y la expresión de la boca de Calderón no coinciden con lo que se dice. Al escanear con TrueMedia, una herramienta gratuita de detección de IA, el video que circula en Instagram, el análisis resultante arrojó evidencia sustancial de manipulación en la voz y el contenido semántico (lenguaje).

PUBLICIDAD

“La transcripción parece ser un anuncio o un mensaje promocional más que una conversación hablada genuina. El lenguaje es directo y persuasivo, con el objetivo de provocar una acción inmediata en el oyente, algo típico del contenido de marketing. La mención de una fecha específica y la urgencia implícita en frases como “no pague ni un centavo más” y “esta es la extensión final” sugieren aún más un guion”, detalla el análisis de TrueMedia.

Sobre la voz, el análisis detectó que había sido creado por un generador de audio de IA.

Sobre las estafas

Como ya mencionamos, en elDetector hemos verificado desinformaciones con un patrón similar, en las que utilizan la imagen de figuras públicas y superponen un audio para promover algún producto. Este es apenas uno de los modelos de ciberestafa.

Para evitar ser víctima de estas estafas, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA en inglés) recomienda no revelar información personal o financiera a través del correo electrónico y no responder las solicitudes de este tipo de información por esa vía, o cualquier otra.

Conclusión

Es falso que la presentadora del Noticiero Univision, Ilia Calderón, esté ofreciendo un programa de alivio de deudas de tarjetas de crédito. Un video que circula en Instagram con la imagen de la periodista es una estafa generada por inteligencia artificial (IA). La misma Calderón desmintió a elDetector que ella dijese tal cosa y pidió a la gente que “no se dejen engañar”. También, verificamos la falsedad con una herramienta de detección de IA. Además, la grabación tiene características propias que identifican este tipo de ciberestafas, como lo es la suplantación misma de la voz de la personalidad famosa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoIlia CalderonTarjetas de CréditohispanosInteligencia ArtificialDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD