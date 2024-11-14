Ilia Calderón NO promociona planes de alivio de deuda de tarjetas de crédito: el audio está creado con inteligencia artificial

No es la primera vez que en redes usan la imagen de un presentador del Noticiero Univision para este tipo de contenido falso.

Es falso que la presentadora del Noticiero Univision, Ilia Calderón , esté ofreciendo un programa de alivio de deudas de tarjetas de crédito. Un video que circula en Instagram con la imagen de la periodista es una estafa generada por inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Calderón declaró a elDetector que el clip de video sobre supuestos alivios de deudas no es auténtico y que busca engañar “a nuestra comunidad [hispana]” . Herramientas de detección de IA arrojaron el resultado de que el video es una manipulación y la voz fue generada con esa tecnología.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Calderón desmiente que sea ella

Ilia Calderon respondió por correo electrónico a elDetector que los programas de supuestos alivios financieros que supuestamente anuncia no son reales y pidió estar atentos para no dejarse engañar. “Es una pena que personas inescrupulosas se estén aprovechando de la inteligencia artificial, usando mi imagen y creando una voz parecida a la mía para engañar a nuestra comunidad ofreciendo productos financieros. Los videos que hablan sobre supuestos alivios de deudas NO son auténticos”, dijo Calderón, quien, en 2025, se convertirá en la presentadora única del Noticiero Univision.

PUBLICIDAD

La periodista agregó: “No estoy vinculada de ninguna manera con las personas o instituciones que allí se promueven, y tampoco he presentado en el Noticiero Univision, ni en Aquí y Ahora, ni en Señales del Crimen, ni en ningún otro programa o plataforma digital, el supuesto reportaje al que hacen referencia. No se dejen engañar”.

Es un video generado por IA

“No pague un centavo más de su deuda de tarjeta de crédito sin ver este video. A todos los hispanoamericanos se les borrarán sus deudas, hasta este miércoles 13 de noviembre. He aquí ( sic) porque quieren luchar contra la recesión que se avecina. Así que es mejor que presente la solicitud, mientras todavía ofrecen esto al público hasta el miércoles 13 de noviembre”, se oye en un video de Instagram en el que se ve a Ilia Calderón vistiendo traje color caqui y una camisa de color rojo, en un estudio de televisión con fondo azul.

En el video aparecen otras tomas con imágenes de tarjetas de crédito y personas aparentemente celebrando con sobres de deudas en las manos.

En la grabación se aprecia a simple vista que los gestos y la expresión de la boca de Calderón no coinciden con lo que se dice. Al escanear con TrueMedia , una herramienta gratuita de detección de IA, el video que circula en Instagram, el análisis resultante arrojó evidencia sustancial de manipulación en la voz y el contenido semántico (lenguaje).

PUBLICIDAD

“La transcripción parece ser un anuncio o un mensaje promocional más que una conversación hablada genuina. El lenguaje es directo y persuasivo, con el objetivo de provocar una acción inmediata en el oyente, algo típico del contenido de marketing. La mención de una fecha específica y la urgencia implícita en frases como “no pague ni un centavo más” y “esta es la extensión final” sugieren aún más un guion”, detalla el análisis de TrueMedia .

Sobre la voz, el análisis detectó que había sido creado por un generador de audio de IA.

Sobre las estafas

Como ya mencionamos, en elDetector hemos verificado desinformaciones con un patrón similar, en las que utilizan la imagen de figuras públicas y superponen un audio para promover algún producto. Este es apenas uno de los modelos de ciberestafa .

Para evitar ser víctima de estas estafas, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA en inglés) recomienda no revelar información personal o financiera a través del correo electrónico y no responder las solicitudes de este tipo de información por esa vía, o cualquier otra.

Conclusión

Es falso que la presentadora del Noticiero Univision, Ilia Calderón, esté ofreciendo un programa de alivio de deudas de tarjetas de crédito. Un video que circula en Instagram con la imagen de la periodista es una estafa generada por inteligencia artificial (IA). La misma Calderón desmintió a elDetector que ella dijese tal cosa y pidió a la gente que “no se dejen engañar”. También, verificamos la falsedad con una herramienta de detección de IA. Además, la grabación tiene características propias que identifican este tipo de ciberestafas, como lo es la suplantación misma de la voz de la personalidad famosa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.