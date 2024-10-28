Ilia Calderón será presentadora única del Noticiero Univision tras la salida de Jorge Ramos

Video Ilia Calderón será la primera presentadora única del Noticiero Univision tras la salida de Jorge Ramos

La periodista Ilia Calderón se convertirá en la primera conductora única del Noticiero Univision tras la salida del periodista Jorge Ramos de la cadena en diciembre, informó este lunes el canal.

" Calderón es un ejemplo y una inspiración para todo el equipo de Noticias Univision. Ha recorrido con pasos de excelencia cada peldaño de su carrera. Su vida es una historia de lucha contra circunstancias adversas y triunfos construidos con esfuerzo y dedicación. Eso ha forjado una personalidad indoblegable que puede apreciarse en todo su trabajo periodístico", comentó Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision.

Ilia Calderón, periodista afrolatina, ha recibido dos veces el premio Emmy y fue distinguida con el premio Paul White de la Radio Television Digital News Association, RTDNA.

"Asumo con humildad esta oportunidad y este inmenso reto. Soy consciente de la responsabilidad que tomo frente a nuestra audiencia al convertirme en la vocera del gran equipo periodístico de Noticias Univision," expresó Calderón.

"Trabajaremos juntos para merecer cada día la confianza que nos ha otorgado la comunidad hispana, la minoría más grande de Estados Unidos y el grupo demográfico que definirá el futuro de este país", agregó.

Ilia Calderón, durante una cobertura especial en San Antonio, Texas, en 2017. Imagen Juan Manuel García/ Univision

Tras casi 20 años como miembro del equipo de periodistas de Univision, Ilia Calderón asumirá esta nueva responsabilidad cuando Jorge Ramos deje su cargo a final de año.

Ramos ha copresentado el Noticiero Univision por 38 años, siete de ellos al lado de Calderón.

"He sido testigo de la carrera impecable de Ilia y quiero desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Para mí siempre ha sido un gusto y un honor trabajar con ella", afirmó Ramos.

