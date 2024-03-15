Es falso que estas fotos sean de un accidente aéreo reciente: ocurrió en 2015

Es falso que las imágenes de un avión cruzando por encima de una carretera antes de estrellarse sean de “un terrible accidente aéreo” que “acaba de ocurrir”, como se afirma en una publicación en Facebook que ha sido compartida más de 2,700 veces. El suceso ocurrió en 2015, por lo que las imágenes están fuera de contexto.

“Luto nacional... Acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo de un avión de pasajeros… no hubo sobrevivientes. Un conductor grabó el video desde su auto. Mira el video tocando las letras azules y quedarás sorprendido”, dice el texto del post. La publicación incluye dos imágenes de una aeronave que gira a la izquierda y deja a la vista su ‘panza’ mientras sobrevuela, a muy baja altura, una carretera cercana a edificaciones.

No hay ningún video sobre el accidente al que se accede “tocando las letras azules”, como señala la publicación. La web a la que dirige el enlace no tiene nada que ver con el post analizado. Este es un caso de utilización de una técnica conocida como clickbait (ciberanzuelo), en la que se llama la atención del usuario con un texto, imagen o video llamativo para que haga clic en una web, página que de esa manera tiene más visualizaciones. Esas visitas se pueden convertir en beneficios económicos.

En elDetector hemos identificado y verificado varias contenidos similares, en los que se anuncia que un accidente aéreo o de tráfico supuestamente “acaba de ocurrir” y se pide pinchar en un enlace para saber más, pero este lleva a una web que nada tiene que ver con el suceso.

Taiwán, febrero de 2015

Una búsqueda inversa en Google de la imagen situada arriba de la composición fotográfica que estamos analizando revela que corresponde a la grabación que hizo una persona que circulaba con su coche por la carretera por la que sobrevoló el avión antes de estrellarse.

El video fue tomado en una vía en Taipei, capital de Taiwán, el 4 de febrero de 2015. Univision Noticias informó entonces sobre el suceso en una nota en la que incluyó el clip. Otros medios internacionales, como The New York Times o Radio Televisión Española, también reportaron lo ocurrido.

En la catástrofe fallecieron 43 personas , según el informe final de la investigación publicado por la Junta de Seguridad del Transporte de Taiwán el 30 de junio de 2016. El accidente se debió, entre varios factores, a la pérdida de potencia en uno de los dos motores de hélice de la aeronave.

Conclusión

Es falso que las dos imágenes en las que se ve un avión sobrevolando una carretera a poca altura y girando a la izquierda sean de un accidente que “acaba de ocurrir”, como asegura la publicación en Facebook. Una búsqueda inversa de imágenes en Google revela que sí son de una catástrofe aérea, pero que ocurrió en febrero de 2015 en Taiwán, no recientemente, por lo que las fotos están fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

