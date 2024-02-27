Es falso que los accidentes de tráfico que muestran estas publicaciones acaban de ocurrir
Las desinformaciones analizadas tienen el mismo texto, aunque presentan accidentes distintos, y enlaces que redirigen a webs que nada tienen que ver con el suceso.
Es falso que los accidentes recogidos en estas dos publicaciones en Facebook acaban de ocurrir. Las imágenes compartidas están fuera de contexto pues corresponden a choques que se produjeron hace tres años, en uno de los casos, o hace más de un mes, en el otro.
“Luto nacional...acaba de ocurrir un terrible accidente de coches... no hubo sobrevivientes. Un conductor grabo [sic] el video desde su auto mira el video tocando las letras azules”, asegura el mensaje, que es idéntico en ambos posts pero que incluyen imágenes diferentes.
Ambas publicaciones facilitan enlaces a webs en las que, supuestamente, se vería esa grabación de los choques, pero no es el caso. En una nos lleva a una página en la que se dan supuestos remedios para adelgazar y en la otra se habla sobre sexo.
Los dos posts son ejemplos de clickbait (ciberanzuelo), una táctica empleada para conseguir visitas, y que puede traducirse en beneficio económico, en una web que poco o nada tenga que ver con el tema por el que se supone que uno accede, y que suele ser usada por desinformantes.
No es la primera vez que en elDetector verificamos publicaciones de supuestos accidentes que acaban de ocurrir y que, en realidad, son ejemplos claros de clickbait.
Texas, febrero de 2021
En el primer post analizado, difundido el 24 de febrero de 2024, vemos un choque múltiple, con decenas de autos y camiones amontonados unos sobre otros en una de las cuatro carreteras que se observan en la instantánea. Se aprecian también varios vehículos de emergencia y bomberos en la zona.
Una búsqueda inversa de la imagen en Google revela que el accidente ocurrió en febrero de 2021 en Fort Worth, Texas, debido al hielo en la calzada que hizo patinar a los vehículos. Medios como Dallas News informaron entonces del fallecimiento de seis personas en unas colisiones que involucraron a más de 100 vehículos en total.
México, enero de 2024
En el segundo de los contenidos, publicado también el 24 de febrero, vemos dos fotografías del accidente. En una aparece un auto volcado y al lado una ambulancia de la Cruz Roja de México. También se aprecian personas, en la izquierda y centro de la imagen, que parecen ser agentes de cuerpos de seguridad.
Una búsqueda inversa de esta imagen en Google facilita publicaciones que ubican esta instantánea en un suceso ocurrido en la región de Tulancingo, México, a mediados de enero de 2024. Es decir, un mes antes de la publicación en Facebook analizada. El auto volcado, según estas informaciones, habría chocado contra un tráiler. El impacto dejó cinco heridos.
En la otra instantánea que incluye el post vemos el accidente desde otro ángulo. De nuevo el coche volcado en el centro de la foto, pero esta vez las ambulancias —hay dos— están a la izquierda del auto siniestrado, que ha quedado boca abajo en una zona de grama que separa dos carreteras. También se observan agentes de seguridad.
Con una búsqueda inversa de esta imagen en Google encontramos, entre los resultados, dos publicaciones que ubican la foto en el mismo suceso en Tulancingo registrado a mediados de enero de este año y en el que resultaron heridas cinco personas.
Conclusión
Es falso que los dos accidentes de tráfico analizados acaben de ocurrir, como asegura el texto que acompaña las fotos de los posts. Una búsqueda inversa en Google de las imágenes que ilustran ambas publicaciones revela que están fuera de contexto, pues uno de esos choques ocurrió tres años antes, en febrero de 2021, y el otro a mediados de enero de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
