Esa estatua no se derribó en Ecuador ni es de Simón Bolívar: la grabación se hizo en Colombia en 2020

Un video en el que un grupo de personas atan cuerdas a una estatua ecuestre y la hacen caer al suelo para seguidamente celebrar su derribo subiéndose a ella, ante la mirada de varios policías, está siendo difundido en enero de 2024 junto a un texto que asegura que el hecho ocurrió en Ecuador y que la estatua era del Libertador Simón Bolívar. Sin embargo, nada de lo anterior es cierto: las imágenes realmente fueron captadas en la ciudad colombiana de Popayán en septiembre de 2020 y el personaje al que estaba dedicado el monumento era el conquistador español Sebastián de Belalcázar.

PUBLICIDAD

“Derribaron en Ecuador la estatua de El Libertador de las Américas Simón Bolívar”, se lee en un post de X (antiguo Twitter) difundido el 7 de enero de 2024 y que tres días después acumulaba más de 28,300 reproducciones. La publicación incluye el mencionado video, que a su vez lleva insertado el texto “Derriban estatua de Bolívar en Ecuador”. La misma grabación estaba siendo compartida también en Instagram.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:







Mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, en elDetector pudimos determinar que las imágenes no son actuales ni corresponden a Ecuador, pues entre los resultados encontramos varias noticias publicadas por medios colombianos que explican que las mismas fueron captadas en la localidad colombiana de Popayán en septiembre de 2020 y que el monumento estaba dedicado al conquistador Sebastián de Belalcázar, fundador de esa ciudad.

Según una nota de Noticias Caracol, indígenas colombianos fueron quienes derribaron la estatua durante una marcha contra la violencia en la ciudad.

PUBLICIDAD

Aunque inicialmente las autoridades locales dijeron que el monumento sería reparado y devuelto a su lugar, pocos días después se informó que el gobierno nacional había llegado a un acuerdo con las comunidades nativas para no volver a colocar allí la escultura del español.

Los posts virales que sitúan el video del derribo de la estatua en Ecuador –azotado actualmente por una ola de violencia– están entonces fuera de contexto, pues las imágenes realmente fueron captadas en Colombia en 2020.

Conclusión

Es falso que un video en el que aparecen un grupo de personas derribando una estatua con cuerdas, y que luego celebran que el monumento ha caído al suelo ante la mirada de varios policías, corresponda a un hecho ocurrido en Ecuador e involucre una efigie del Libertador Simón Bolívar. Varios reportes de prensa de 2020 explican que las imágenes fueron grabadas en septiembre de ese año en la ciudad colombiana de Popayán durante una protesta contra la violencia, por lo que están fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Univision Noticias. 6 claves para entender la ola de violencia en Ecuador. 10 de enero de 2024.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Simón Bolívar. Consultado el 10 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

Noticias Caracol. Indígenas tumbaron estatua del colonizador Sebastián de Belalcázar en Popayán. 16 de septiembre de 2020.

Google Maps. Popayán. Consultado el 10 de enero de 2024.

La FM. [VIDEO] Indígenas tumban estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. 17 de septiembre de 2020.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sebastián de Belalcázar. Consultado el 10 de enero de 2024.

Google. Búsqueda inversa de imagen. 10 de enero de 2024.

La FM. Estatua de Sebastián de Belalcázar no volverá al Morro de Tulcán, en Popayán. 24 de septiembre de 2020.

Tubarco. La estatua de Belalcázar no volverá al Morro de Tulcán en Popayán, compromiso del gobierno con los indígenas. 25 de septiembre de 2020.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos: