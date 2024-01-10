6 claves para entender la ola de violencia en Ecuador

La violencia que se vive en Ecuador llegó el martes a un extremo casi inverosímil cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el canal TC Televisión durante una transmisión en directo y mantuvieron a algunos empleados retenidos contra el piso.

Se trata del más llamativo evento de una jornada repleta de violencia de todo tipo, con motines carcelarios, explosiones de vehículos y secuestro de policías.



El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había decretado el lunes el estado de excepción con toque de queda nocturno tras la fuga de la cárcel de ‘Fito’ un cabecilla de una de las bandas más peligrosas que operan en el país.

Tras el ataque al canal de televisión, el presidente Noboa emitió un nuevo decreto declarando “conflicto armado interno” en el país, en el que señala que se movilizarán a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional para luchar contra “el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

En el decreto señala a varias de las bandas que operan en el país, como Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones o Los Águilas.

Sin embargo, los eventos violentos de días recientes son el resultado de un aumento sin precedentes de violencia en el país que comenzó meses atrás. Estas son las claves para entender lo que está sucediendo en Ecuador:

1. El país más violento de Latinoamérica en 2023

Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi tres años, Ecuador tocó fondo en 2023 y terminó el año con una tasa de muertes violentas superior a los 40 por cada 100,000 habitantes, lo que lo ubica como el país más violento de América Latina.

Apenas en 2017, la tasa de muertes violentas en el país fue de cinco por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

Tan solo en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del sur de Guayaquil, la tasa llegó a 114 por cada 100,000 habitantes, uno de los índices globales más altos.

Según las cifras policiales, los secuestros también se dispararon, al pasar de 40 el año pasado a 122 en el actual, mientras que las muertes violentas de menores de edad se incrementaron de 204 a 342. Las extorsiones, según los datos hasta septiembre, sumaban 5,930, frente a las 3,188 reportadas en 2022.

2. El asesinato de un candidato presidencial y violencia en cárceles

En medio de ese aumento de violencia, sucedió el asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin proselitista en Quito, así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio.

Estos son dos de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos.

Pero también han generado angustia las continuas masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones o la serie de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del 'microtráfico' o el asesinato 'por error' de niños que dormían en su vivienda en un barrio pobre de Guayaquil.

3. Crisis económica y supuestos vínculos del gobierno con la mafia

La escalada de violencia también obedece al contexto de crisis económica que registró el país con la presidencia del conservador Guillermo Lasso, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, casi la mitad de su periodo recortado por él mismo para evitar su censura en el Parlamento por un caso de supuesta corrupción.

Durante su periodo se denunciaron presuntos vínculos de la mafia con altas autoridades policiales y militares, en lo que se denominó como el caso de los 'narcogenerales' y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito.

De acuerdo con diversos expertos citados por las agencias Efe y AP, el narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no sólo sujetan a sectores poblacionales, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado.

De acuerdo con estos expertos, las mafias del narcotráfico usan sistemas de exportación formal en Ecuador para enviar droga a Europa y Estados Unidos, los grandes consumidores. Según expertos, el 70 % del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero y sólo un 30 % es diluido en la economía informal.

4. ¿Cuáles son las principales bandas criminales de Ecuador?

En el país operan unas 1,500 bandas que se especializan en diversos tipos de delitos y que son subsidiarias de aquellas que forman “una red global del crimen”, articuladas a grandes organizaciones mundiales como los cárteles de las drogas mexicanos, las mafias de Italia o los comandos de Brasil.

Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo a la agencia AP que en los puertos de las ciudades de Durán, Daule y Samborondón, que colindan con Guayaquil, las organizaciones criminales trafican grandes cargamentos de drogas. Al cierre de 2023, se habían incautado 211 toneladas de drogas, frente a las 201 del 2022, según las autoridades.

Según estimaciones de Carrión, desde territorio ecuatoriano salen casi 850 toneladas al año como resultado de un incremento en la producción en Perú y Colombia, que son países fronterizos.

Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que entre el 30 % y el 50 % de la droga que llegó a Grecia y Turquía en este año provino del puerto de Guayaquil.

5. Jóvenes, el blanco de reclutamiento para las mafias

La crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias, según declaró a la agencia Efe la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade.

El 40% de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37.2% de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad.

La mayoría de la población carcelaria posee un nivel de instrucción escolar inferior a la educación básica y el 59% de quienes han muerto en las recurrentes masacres que se han producido en las prisiones son jóvenes.

La enorme deserción escolar en el país y la alta emigración son otros factores que vuelven vulnerables a la población infantil en el entorno del auge de la criminalidad.

6. La reciente ola de violencia tras la fuga de Fito y las medidas de Noboa

Con estos antecedentes, días atrás se intensificó la violencia tras la presunta fuga de un capo del narcotráfico y del crimen organizado, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y de un jefe regional de otra banda criminal, Fabricio Colón Pico, y luego de una madrugada con al menos 30 actos violentos en nueve provincias del país, con secuestros de policías y explosiones de vehículos.

Fito es líder de uno de los principales grupos del crimen organizado, conocido como Los Choneros, con estrechos vínculos con el cartel de Sinaloa, según las autoridades.

La Secretaría de Atención de Personas Privadas de la Libertad también confirmó el martes la evasión durante la madrugada de una cárcel de Riobamba, de Fabricio Colón Pico, líder regional de la banda criminal Los Lobos y señalado por la fiscal general Diana Salazar de preparar un presunto atentado contra su vida.

Colón Pico había sido detenido apenas el viernes en el marco de una investigación por presunto secuestro, según indicó la policía.

Tras la fuga de ‘Fito’ el presidente Noboa tomó la decisión de decretar estado de excepción y advirtió que no va “a negociar con terroristas” y que no descansará “hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos”.

La decisión de Noboa generó una nueva ola de ataques en las últimas horas, entre los que se encuentra el secuestro de tres policías, la explosión de una patrulla. En redes sociales y medios digitales se reportaron la explosión en un puente y el incendio de un vehículo, así como una moto incendiada en una población satélite de la capital del país.