Lluvia de falsedades sobre Bad Bunny en el Super Bowl: ni Coca-Cola ni Elon Musk retiraron su patrocinio

Circula viralmente en redes sociales la afirmación de que el CEO de Coca-Cola lanzó un ultimátum a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) de retirar el patrocinio de la compañía al Super Bowl si dejan que el reggaetonero Bad Bunny participe en el medio tiempo. Eso es falso.

Mensajes similares sobre el presunto retiro de apoyo, participación o patrocinio al evento son atribuidos al empresario Elon Musk, al secretario de Defensa, Pete Hegseth y al presidente de los Pittsburgh Steelers, Arthur J. Rooney II . No es cierto que hayan expresado esas posturas.

Búsquedas con palabras clave en Google y en X (antes Twitter), así como respuestas de Coca-Cola y del Departamento de Comunicaciones de los Pittsburgh Steelers, nos llevaron a comprobar la falsedad de las publicaciones en X, Facebook y TikTok.

Es un patrón, como otros, que desinforma

“Este rumor que circula en línea es inventado y completamente falso. Por ejemplo: no patrocinamos el Super Bowl”, respondieron desde el Departamento de comunicaciones de Coca-Cola a un correo electrónico de elDetector preguntando sobre el supuesto retiro del patrocinio.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta advertencia del CEO de Coca-Cola.

En la página web de la corporación, donde suelen publicar comunicados, lanzamientos de nuevos productos , entre otros, no hay tampoco registro de alguna declaración sobre el Super Bowl, en todo lo que va de 2025.

En la página del Super Bowl LX (edición 60), que se jugará el 8 de febrero de 2026, no hay una lista de los sponsors o patrocinadores del evento. Sin embargo, en la página de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Americano (NFLPA, por sus siglas en inglés) sí hay una lista de patrocinadores en la que se ve que PepsiCo es la marca de refrescos que acompaña a la NFL.

El 9 de abril de 2025, Sports Business Journal, un medio dedicado a los negocios en los deportes , publicó un reportaje en el que destaca que la temporada de la NFL arranca con la lista de patrocinadores más grande de su historia : está PepsiCo con sus diferentes productos como Gatorade, Frito-Lay y Quaker Oats.

En el caso de la presunta postura de Elon Musk, las publicaciones en redes sociales no hacen mención sobre cuál de sus empresas supuestamente se retiraría . Además, los posts usan frases sensacionalistas como: “La advertencia ha enviado ondas de choque a través de los mundos del deporte y los negocios, planteando preguntas acerca de la cultura, el comercio y el verdadero costo de seguir las tendencias globales sobre las tradiciones estadounidenses”. Esta es una de las características de las desinformaciones .

Una búsqueda avanzada en X (la red social propiedad de Musk) no arrojó resultados sobre la supuesta declaración, aunque sí algunas otras menciones antiguas con las palabras Super Bowl; y es precisamente en ese espacio donde el empresario suele hacer anuncios o mostrar sus posturas particulares.

Por otro lado, el presidente de los Pittsburgh Steelers no ha anunciado que podría retirar su participación del Super Bowl, por la misma supuesta razón de que el artista Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo. Desde el Departamento de comunicaciones del equipo de fútbol americano respondieron a un correo electrónico de consulta de elDetector que Rooney “No hizo ninguna declaración”.

En la sección de noticias de la web del equipo de fútbol americano no hay ninguna declaración sobre el tema, y una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta advertencia.

En caso de que un equipo de la NFL hubiese alertado sobre algo así, medios deportivos con trayectoria y credibilidad lo hubiesen informado. No es el caso.

La polémica política por Bad Bunny

La NFL informó en su página web que Bad Bunny ( Antonio Benito Martínez Ocasio ) será el artista encargado del medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará el 8 de febrero de 2026.

Desde el anuncio, voceros conservadores e incluso el presidente Donald Trump han manifestado su descontento con la selección, principalmente por el cantante oponerse a las políticas migratorias del mandatario republicano. “Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Trump en una intervención en el programa “Greg Kelly Reports”.

Sobre Pete Hegseth, no hay indicios de que haya entrado en la polémica. Lo comprobamos con una búsqueda avanzada en X. El único registro con las palabras Super Bowl en su cuenta es de 2024, cuando escribió: “Como un entrenador que abandona a su equipo justo antes de la Super Bowl”, en referencia a una declaración que dio en Fox News en la que critica al entonces candidato vicepresidencial demócrata, Tim Walz.

Nuevamente, una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre las supuestas declaraciones. Si al 9 de octubre de 2025, el secretario de Defensa hubiese tomado parte de la polémica por la participación del reggaetonero en el Super Bowl, se habría informado.

Conclusión

Son falsas esas supuestas declaraciones atribuidas en redes sociales al CEO de Coca-Cola; al empresario Elon Musk; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y al presidente del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers, sobre retirar su apoyo, participación o patrocinio al Super Bowl LX, luego de que anunciaran que Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo. Búsquedas en Google con palabras clave; búsquedas avanzadas en X (antes Twitter) y la respuesta de Coca-Cola a una consulta de elDetector por correo electrónico, nos llevaron a concluir la falsedad de las afirmaciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

