Por qué los republicanos más conservadores critican la selección de Bad Bunny para el medio tiempo del Superbowl 2026

Video Bad Bunny es elegido por la NFL para dar el show del medio tiempo en el Super Bowl 2026

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, el evento televisivo anual más importante en Estados Unidos, tendrá al puertorriqueño Bad Bunny como artista principal, lo que ha desatado críticas y quejas entre los republicanos conservadores.

Numerosos republicanos están dirigiendo sus quejas contra la National Football League (NFL), por dar su visto bueno a la presentación de Bad Bunny, que solo canta en español, en un evento con gran arraigo entre la sociedad estadounidense.

El activista y youtuber de la comunidad MAGA Benny Johnson escribió en sus redes sociales que Bad Bunny es "un gran odiador de Trump, un activista anti ICE y sin canciones en inglés".

Johnson recordó las palabras del cantante para no llevar su gira "Debí Tirar Más Fotos" a Estados Unidos, por temor a las redadas migratorias entre su público.

Bad Bunny dijo recientemente que la razón para no excluir a EEUU fue que "estaba el problema de que el ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”.

El youtuber republicano afirmó que "la NFL se está autodestruyendo año tras año", al tener a Bad Bunny, y posiblemente, también en referencia a otras controversias en el seno de la liga de fútbol americano, como el mensaje del rapero Kendrick Lamar en el show del SuperBowl de 2025.

Lamar hizo alusiones a la discriminación racial en el país, con un show donde el actor Samuel L. Jackson interpretó a un Tío Sam que criticaba al rapero y sus bailarines vestidos de rojo, blanco y azul por ser "demasiado ruidosos, demasiado imprudentes, demasiado gueto".

El show de Lamar recordó las asociaciones políticas de la NFL después de las protestas de Colin Kaepernick y el movimiento Black Lives Matter.

Bad Bunny ya estuvo en el Super Bowl 2020

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL refiriéndose a su presencia como artista principal del llamado 'gran Juego'.

"Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown".

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró Bad Bunny.

En octubre de 2024, en la recta final de la campaña electoral por las elecciones presidenciales que enfrentaron a Trump con la entonces vicepresidenta demócrata Kamala Harris, el músico respaldó a Harris y compartió sus críticas al ahora presidente. Una posición política que no han olvidado entre los partidarios de Trump.

La elección del artista puertorriqueño —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— también fue cuestionada por Ryan Fournier, presidente de Students for Trump, quien dijo que "quien elija a estas personas debería ser despedido".

Según Fournier, "no he visto a una sola persona que quiera que Bad Bunny actúe en la Super Bowl. La verdad es que es divertidísimo", dijo con ironía.

Bad Bunny ya actuó en un Super Bowl, el de 2020, cantando en español como artista invitado con Shakira y Jennifer López.

El artista fue el más escuchado en la plataforma de streaming de música Spotify, con su álbum "Un verano sin ti", el más reproducido en la historia de la plataforma y el más popular en EEUU en 2022.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, quien supervisa las elecciones de artistas para el Super Bowl, dijo en un comunicado que lo que Bad Bunny ha “hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Con información de AP y AFP

