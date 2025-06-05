De "loco" a "ingrato": el duro intercambio entre Trump y Musk en redes parece marcar el fin de su 'bromance'

Video Duro intercambio de mensajes entre Trump y Musk en redes sociales: se llamaron "loco" e "ingrato"

La relación entre Donald Trump y Elon Musk dio un giro inesperado en pocas horas este jueves con un duro intercambio de calificativos, amenazas y fuertes acusaciones en redes sociales.

La discusión se disparó después de que Trump expresara su frustración con Musk debido a sus recientes críticas a la ley de presupuesto que está ahora en manos del Senado, y que el dueño de Tesla la calificara de "abominación repugnante” porque aumentará el déficit fiscal de manera sustancial, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Las tensiones, ya existentes entre los dos magnates, se salieron entonces de control con un sorprendente intercambio de comentarios en redes (Musk en X, de su propiedad; y Trump en Truth Social, la suya).

Se llamaron "loco" e "ingrato", se acusaron mutuamente de mentir, Musk llegó a vincular sin pruebas al presidente con el fallecido Jeffrey Epstein y la supuesta lista de personalidades que participaron en su red de tráfico sexual y pedofilia, y Trump sugirió la posibilidad de quitarle a las empresas de Musk sus jugosos contratos con el gobierno federal.

Esta es la discusión pública entre Trump y Musk que certificó la muerte del 'bromance' entre quienes eran estrechos aliados hasta hace muy poco.

Trump dijo estar decepcionado de Musk...

La polémica se avivó en el marco de la reunión entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca. El encuentro transcurrió en un tono amistoso, algo notable tras una serie de entrevistas con líderes extranjeros que se han visto "emboscados" por el estadounidense.

Pero la atención terminó centrándose en la disputa con Musk, de quien el mandatario dijo estar "decepcionado".

“Estoy muy decepcionado con Elon. Lo ayudé mucho. Conocía el funcionamiento interno de esta ley mejor que cualquiera aquí sentado”, afirmó Trump, asegurando que Musk no había tenido objeciones hasta que supo que el plan eliminaba los subsidios de vehículos eléctricos establecidos por el gobierno de Joe Biden.

Casi al tiempo que Trump hacía sus declaraciones, Musk respondió a través de la red social X (antes Twitter. “¡Falso! Esta ley nunca me fue mostrada ni una sola vez y fue aprobada en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerla”, escribió.

Además, Trump sugirió que la postura crítica de Musk es parte de un patrón: “Algunos dejan mi administración y se vuelven hostiles. Es como un síndrome de trastorno por Trump. El glamour se va, el mundo cambia, y se vuelven en contra”, comentó

...y Musk dijo que Trump es un "ingrato"

Más tarde, el multimillonario acusó a Trump de ser “ingrato”, asegurando que sin su apoyo financiero durante la campaña, cifrado en $260 millones, no habría recuperado la presidencia.

También habló sobre la creación de un nuevo partido político que represente "al 80% del centro" en Estados Unidos, insinuando una ruptura definitiva con el mandatario, a quien anteriormente apoyó con donaciones millonarias, promoción en redes y participación en su campaña.

Trump siguió la disputa con Musk en Truth Social

A los comentarios de Musk en X, Trump respondió a través de Truth Social que el dueño de Tesla “simplemente se volvió loco".

Añadió que él fue quien le pidió que “se fuera” del gobierno y que las críticas de Musk al proyecto de ley presupuestario surgieron luego de que se eliminó el “Mandato de Vehículos Eléctricos”, que es la manera incorrecta como el presidente se ha referido al programa de subsidios para la compra de autos eléctricos.

“Elon estaba ‘agotándose’, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer!), ¡y simplemente se volvió LOCO!”, escribió el mandatario

Trump sugirió en otra de las publicaciones que la mejor manera de generar ahorros al gobierno es cancelando los subsidios que benefician la producción de vehículos eléctricos como los que vende Tesla, empresa dirigida por Musk.

“La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”.

Musk decidió lanzar "una bomba" a Trump...

"Ante la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato", respondió Musk en referencia a la cápsula espacial utilizada para llevar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional.

La cápsula, desarrollada con la ayuda de contratos gubernamentales, desempeña un papel destacado para mantener la estación espacial en funcionamiento. De hecho, SpaceX es en este momento la única empresa en EEUU capaz de transportar tripulaciones hacia y desde la estación espacial, utilizando sus cápsulas Dragon de cuatro plazas.

Sin embargo, minutos antes, Musk escribió en X que era “hora de lanzar la gran bomba" y acusó al mandatario de estar en los archivos de Jeffrey Epstein, sin mostrar ninguna evidencia sobre ello.

“Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, publicó el magnate. Luego, en tono sarcástico, remató con un: “¡Que tengas un buen día, DJT!”, utilizando las iniciales de Trump.

La polémica surge en un contexto donde el gobierno de Trump ha prometido desclasificar información sobre Epstein, aunque hasta ahora solo ha cumplido parcialmente, revelando documentos ya conocidos públicamente.

Epstein, quien se suicidó en agosto de 2019 en una prisión de Nueva York, había sido condenado por delitos sexuales con menores de edad y mantenía vínculos con poderosas figuras políticas y económicas. Tras su muerte, se ha exigido que se haga pública la lista de sus cómplices y clientes.

...y Trump dijo que no le importa que Musk se ponga en su contra

Tras semejante cruce de declaraciones, Trump pareció intentar quitarle importancia a la actual postura de quien fuera uno de sus mayores aliados.

"No me importa que Elon se ponga en mi contra, pero debió haberlo hecho hace meses", escribió en su red.

Sin embargo, el dueño de Space X no se detuvo, y dijo después que creía que "los aranceles de Trump causarán una recesión en la segunda mitad de este año".

Además, pareció apoyar un eventual juicio político contra el presidente. "Sí", respondió Musk al mensaje de un usuario en X que aseguró que "Trump debería ser enjuiciado políticamente, y (el vicepresidente) JD Vance debería reemplazarlo".

El usuario de X estaba respondiendo a su vez al mensaje previo del propio Musk, en el que decía que la razón por la que los documentos sobre los abusos sexuales de Epstein no se han hecho públicos es porque incluyen a Trump.

