Refugiados Refugiados y asilados también están en la mira de la política migratoria de Trump Aunque residen en el país con estatus legal, refugiados y asilados enfrentan nuevas restricciones que podrían ponerlos en riesgo de detención o deportación.

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La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato no solo ha endurecido las medidas contra los migrantes indocumentados, sino también contra personas con estatus legal, como refugiados y asilados, quienes ahora enfrentan nuevas restricciones que podrían ponerlos en riesgo de detención o deportación.

De acuerdo con CNN y AP, desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump ordenó suspender el programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, una medida que entró en vigor el 27 de enero de ese año.

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Meses después, su gobierno fijó en 7 mil 500 el límite de admisiones para el año fiscal 2026, una cifra inferior al tope de 150 mil refugiados por año que establecía la administración del expresidente estadounidense Joe Biden.

Posteriormente, en noviembre, la administración republicana ordenó revisar nuevamente los casos de refugiados admitidos durante el gobierno de Biden y detener los procesos para que obtengan la residencia permanente o green card.

En febrero de 2026, el gobierno de Donald Trump dio un paso más en su política migratoria al ampliar la capacidad de las autoridades migratorias para detener a refugiados legales que lleven más de un año en el país y aún no hayan obtenido la residencia permanente.

Estas medidas tomadas por el presidente estadounidense podrían afectar a decenas de miles de personas que ingresaron al país bajo el programa de refugiados en años recientes, sobre todo durante la administración de su antecesor, Joe Biden.

Según datos del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), entre enero de 2021 y enero de 2025 llegaron al país 233 mil 522 refugiados, principalmente provenientes de África (87 mil 661), Oriente Próximo y Asia meridional (72 mil 902) y América Latina y el Caribe (42 mil 812), entre los que destacan migrantes de Venezuela.

En Estados Unidos, la diferencia entre asilados y refugiados radica principalmente en el lugar desde donde solicitan protección: los refugiados lo hacen desde fuera del país antes de ingresar, mientras que los asilados piden protección una vez que ya se encuentran en territorio estadounidense o al llegar a la frontera.

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Este es el estado que no dejará que los refugiados sean detenidos

Abogados de inmigración advierten que las nuevas reglas de la ofensiva migratoria de Trump dejan a muchos refugiados en una situación vulnerable, ya que la ley les exige obtener la residencia permanente después de un año en Estados Unidos, pero el proceso puede tardar otro año o más.

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Bajo la nueva política migratoria, algunos refugiados podrían ser detenidos mientras aún intentan completar ese trámite, pero el estado de Minnesota dio un revés a esta medida.

En medio de la controversia, un tribunal federal intervino en ese estado para frenar parte de la ofensiva migratoria del actual gobierno estadounidense.

Fue el juez federal John Tunheim quien emitió una orden que prohíbe temporalmente detener a refugiados que residen legalmente en Minnesota y que aún están en proceso de obtener su residencia permanente, al considerar que las autoridades migratorias no pueden arrestarlos únicamente por no haber recibido todavía la green card.

Además, el juez criticó la política migratoria de Trump al considerar que podría convertir el "sueño americano en una pesadilla" para quienes llegaron al país huyendo de persecución.

La decisión judicial de Minnesota protegerá a alrededor de 5 mil 600 refugiados mientras continúa el proceso legal que cuestiona las nuevas disposiciones contra migrantes indocumentados, asilados y refugiados del gobierno federal.