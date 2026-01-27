Noticias

Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela

El mandatario estadounidense dijo que el país insular ubicado en el Caribe está "muy cerca del fracaso".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 27 de enero que Cuba fracasará "muy pronto" sin los recursos que recibía de Venezuela.

Ante un grupo de reporteros, el mandatario estadounidense dijo que el país insular ubicado en el Caribe está "muy cerca del fracaso".

De visita en un restaurante en Urbandale, Iowa, el líder republicano dijo qu e Cuba era una nación que obtenía dinero y petróleo de Venezuela, pero con la captura de Nicolás Maduro, se han quedado sin este apoyo.

Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso. Obtenían su dinero de Venezuela, obtenían su petróleo de Venezuela, ya no lo están recibiendo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos


