Noticias ¿Qué pidió Trump a China para bajar precio del petróleo? Este mensaje envió el presidente El precio del petróleo ha presentado un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán

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El presidente Donald Trump pidió el fin de semana a China y a siete países una “posible solución” para poder controlar el precio del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia por los ataques perpetrados el 28 de febrero.

El precio del petróleo ha presentado un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a la República Islámica. El crudo ha llegado a un precio máximo de alrededor de 120 dólares por barril, el cual solo se había presentado en el año 2022.

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A continuación te decimos qué fue lo que dijo el mandatario estadounidense a China como medida para controlar el precio del crudo.

¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos?

El presidente Donald Trump ha reclamado a China y a otros países como Francia, Japón y Corea del Sur, que aquellos que se vieran afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz debían enviar buques de guerra en conjunto con Estados Unidos para mantenerlo abierto y seguro. Sin embargo, su llamado no ha tenido ningún compromiso por parte de las naciones.

El mandatario republicano también señaló que el gobierno de Estados Unidos ya había destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero que les resultaba fácil enviar drones o disparar misiles en algún punto del estrecho.

Visita de Trump a China se retrasa

A través de una entrevista del Financial Times, el presidente Donald Trump señaló que China debería ayudar con una coalición que intenta formar para que el tráfico de petroleros vuelva a circular por el Estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense dijo que le gustaría saber, antes de viajar a Beijing, si tendrán ese apoyo, ya que, en el caso de que no, expresó que podrían retrasar el viaje.

No obstante, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó que cualquier retraso no sería para presionar a Beijing, sino que sería por “funciones logísticas”.

“El presidente quiere permanecer en D.C. para coordinar la guerra y viajar al extranjero en un momento como este puede no ser lo óptimo”, comentó Bessent.

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Las relaciones entre China y Estados Unidos han estado rodeadas de tensión, llegando a ponerse aranceles el año pasado, y el retrasar esta reunión podría tener consecuencias económicas.

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¿Cuál es la postura de China con la guerra?

Por parte del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, mencionó que Pekín quiere asumir un “papel constructivo” para frenar los combates entre ambas naciones para que pongan un alto a las operaciones militares.

De igual manera, en una conversación con el canciller iraní, el ministro expresó que su nación apoya a Teherán en la defensa de su soberanía e integridad territorial tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Además, ha advertido que las grandes potencias no deberían recurrir a la fuerza, basándose en su superioridad militar, y que el tema de la energía nuclear de Irán debía solucionarse por la vía política y diplomática.

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¿A cuánto está el precio del petróleo el día de hoy?

Este lunes 16 de marzo el crudo Brent, el cual es el referente internacional, se ha mantenido arriba de los 100 dólares por barril, después de que la semana pasada llegó a un máximo de 120 dólares por barril.

Asimismo, el domingo, la Agencia Internacional de la Energía ( AIE) desbloqueó inmediatamente las reservas estratégicas de Asia y Oceanía para ayudar con los precios del petróleo. Las reservas por parte de América y Europa las liberarán para finales de marzo.

Los 32 países que forman parte de la agencia votaron para que se liberaran 400 millones de barriles, siendo este el sexto bloqueo que hacen desde su fundación.