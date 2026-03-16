Vacunas Juez bloquea el intento de Robert F. Kennedy Jr. de reformar la política de vacunación infantil Esta es la razón por la que el juez considera importante que los padres sigan vacunando a sus niños en Estados Unidos.

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Un juez federal bloqueó aspectos clave de la iniciativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para reducir el número de vacunas recomendadas de forma rutinaria para los niños, entre otras reformas sobre las inmunizaciones

Fue este lunes 16 de enero de 2026 que Brian Murphy, nombrado juez por durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, dio la razón a la Academia Americana de Pediatría y a otros grupos médicos, que denunciaron que las autoridades sanitarias habían actuado de forma ilegal al llevar a cabo la agenda de Kennedy de cambiar radicalmente las políticas de vacunación, y advirtieron de que los cambios reducirían las tasas de inmunización y perjudicarían la salud pública.

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La sentencia es un revés contra Kennedy, quien es considerado un activista antivacunas y quien el año pasado fue nombrado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

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Murphy señaló que, durante décadas, Estados Unidos se había centrado en la erradicación y reducción de enfermedades mediante vacunas, desarrolladas a través de "un método de naturaleza científica y codificado en la ley mediante requisitos procedimentales". Pero que durante el mandato de Kennedy, el Gobierno "ha hecho caso omiso de esos métodos y, por lo tanto, ha socavado la integridad de sus acciones".

Además, las 13 personas nombradas por Kennedy para formar parte de un importante comité asesor sobre vacunas continuaran en sus cargos antes de una reunión prevista para el 18 y 19 de marzo, y anuló las votaciones que habían realizado antes para reformar las políticas de vacunación.

“Esta es una victoria significativa para la salud pública, la medicina basada en la evidencia, el estado de derecho y el pueblo estadounidense”, dijo Richard Hughes, abogado de quienes promovieron la demanda, en un comunicado.