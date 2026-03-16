Incendio forestal El mayor incendio forestal en la historia de Nebraska sigue fuera de control y ha arrasado cientos de miles de acres Autoridades confirmaron que el fuego de tres incendios forestales, entre ellos el más devastador en la historia del estado, ha consumido 600 mil acres de terreno y arrebatado la vida a una persona.

Video Bomberos controlan incendio de 2 acres en North Hiawassee Road

Este lunes 16 de marzo de 2026, tres incendios forestales de gran magnitud permanecen activos en el centro y oeste de Nebraska, donde han arrasado cerca de 600 mil acres de terreno.

Hasta el domingo, el fuego seguía fuera de control, pues las llamas que consumen los bosques no habían sido contenidas en lo absoluto, según informaron autoridades estatales.

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Hasta ahora, los incendios forestales, considerados entre los más graves registrados en el estado, han dejado al menos una persona fallecida.

El gobernador Jim Pillen declaró estado de emergencia para obtener más recursos en las labores de combate al fuego y ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Nebraska; además, solicitó el apoyo de dos helicópteros UH-60 Blackhawk para ayudar a los bomberos locales en las zonas afectadas.

El sábado pasado, Pillen sobrevoló en helicóptero las áreas afectadas para evaluar la magnitud de los daños antes de ofrecer una conferencia de prensa.

“He estado en suelo de Nebraska durante 70 años y lo que acabamos de ver hoy es desgarrador. Creo que es importante que todos los habitantes de Nebraska recen, porque las circunstancias no han cambiado”, dijo el gobernador ante los medios de comunicación.

Video Zonas del sur de Florida son afectadas por incendio forestal en condado Collier

¿Cuál de los tres incendios activos en el estado es el más devastador?

El incendio más grande es el Morrill Fire, que ha consumido más de 460 mil acres en los condados de Morrill, Arthur y Keith, convirtiéndose en el mayor incendio forestal en la historia del estado de Nebraska.

A este se suman el Cottonwood Fire, con unos 100 mil acres quemados en el condado de Dawson, cerca de Gothenburg, y el incendio de la carretera 203, que ha devastado más de 40 mil acres en los condados de Blaine y Thomas, cerca de Halsey.

Las autoridades estatales advirtieron que vientos fuertes y condiciones secas, previstas por una tormenta que atraviesa el país, podrían agravar la emergencia y dificultar el trabajo de los bomberos.

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Ante la magnitud de los incendios, el gobernador solicitó apoyo de las ciudades de Omaha y Lincoln, así como de estados vecinos como Iowa, para reforzar las labores de combate contra las llamas.