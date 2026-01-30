Noticias ¿A cómo está el dólar hoy en México? Así cotiza el peso este viernes 30 de enero de 2026 Factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día. El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado resulta clave para tomar mejores decisiones.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México; factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el panorama económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, aquí te contamos cómo se encuentra el contexto económico y cuál es el precio del dólar hoy, viernes 30 de enero, en México.

Pacto bipartidista en Senado reduce presión sobre el dólar

En el ámbito político, el Senado de Estados Unidos anunció un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos para evitar un cierre parcial del Gobierno. Este pacto garantiza fondos para la mayoría de las agencias federales, entre ellas Defensa, Tesoro y Salud, hasta el final del año fiscal, lo que aportó certidumbre a los mercados financieros.

El financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fue extendido de manera temporal, mientras continúan las negociaciones sobre los recursos destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un tema que sigue generando atención entre inversionistas.

Tasas sin cambios en FED respaldan al billete verde

Por otro lado, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) decidió mantener la tasa de interés sin cambios, en un rango de 3.50% a 3.75%. Esta determinación brindó estabilidad a los mercados y permitió al dólar recuperar parte de su valor frente a otras monedas, incluido el peso mexicano.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Kevin Warsh como su nominado para sustituir a Jerome Powell, quien concluirá su mandato en mayo próximo.

¿A cómo está el dólar hoy en México?

Hoy, viernes 30 de enero, el dólar cotiza en 17.2532 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano refleja no solo las dinámicas internas de la economía nacional, sino también el impacto de las decisiones políticas y monetarias en Estados Unidos.

Estos factores permiten al dólar mantener estabilidad y recuperar terreno frente a otras divisas, mientras que el peso mexicano se mantiene atento a la evolución del entorno internacional.

