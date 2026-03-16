Donald Trump Sería "un gran honor tomar Cuba", dice Donald Trump en medio de tensión por bloqueo energético Trump además aprovechó el momento para criticar la situación que se vive en Cuba por la falta de dinero y oportunidades para el desarrollo.

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El presidente Donald Trump, afirmó este lunes 16 de marzo de 2026, que sería " un gran honor" para él " tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

Las declaraciones del presidente Trump se dieron durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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El mandatario insistió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

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¿Qué opina Trump de Cuba?

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo Trump, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de petróleo impuesto por Washington desde enero pasado.

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Trump habla de la guerra en Irán

En la misma conferencia, Trump dijo que no quiere guerras a pesar de la situación que se vive en Medio Oriente por la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán

"Yo no quiero guerras, quiero guerras casi menos que cualquiera. "La paz mediante la fuerza". ¿Saben qué? Vengo fijándome en Irán desde hace mucho, los critiqué hace 20 años cuando era un civil que gustaba de fijarse en el mundo, y son gente violenta y despiadada, los jefes, gente violenta y despiadada. Mataron a 32 mil manifestantes durante las últimas semanas. Sacaron hace 2 semanas un memorando que decía: "Si protestan, les disparamos y los matamos en la calle", señaló Trump.