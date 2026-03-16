salud femenina ¿Es mortal la enfermedad de Susie Wiles? Jefa de la Casa Blanca se enfrenta a este diagnóstico Te contamos la causa de la enfermedad, los síntomas y algunos tratamientos

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Este lunes 16 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump anunció que su jefa de staff había sido diagnosticada con una enfermedad en etapa temprana, por lo cual ella había decidido inducirse a un tratamiento en vez de esperar.

A continuación te contamos si la enfermedad de Susie Wiles es mortal y las causas de la misma.

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¿Qué enfermedad tiene Susie Wiles?

De acuerdo con el anuncio del mandatario republicano, Susie Wiles tiene cáncer de mama en etapa temprana.

Este tipo de cáncer puede ser mortal, pero depende de qué tan temprano se detecte y qué tan avanzado esté para que se pueda recibir un tratamiento.

El cáncer de mama se forma cuando células malignas se desarrollan en los tejidos de la mama (seno), donde cada una tiene de 15 a 20 secciones llamadas lóbulos.

Cabe mencionar que los antecedentes familiares de esta enfermedad aumentan el riesgo de desarrollar el padecimiento; sin embargo, lo más recomendable es ir a ver a un doctor.

¿Qué efectos tiene el cáncer de mama?

Algunos de los efectos más comunes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, son que se presentan cambios en la mama, como arrugas, piel con escamas y engrosamiento de la misma. También sale sangre del pezón y puede hasta ponerse negro alrededor.