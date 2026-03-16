FDA Investigan queso cheddar de leche cruda por brote de E. coli que afecta a siete personas en tres estados de EEUU Autoridades sanitarias piden a los consumidores considerar no comer queso de leche cruda mientras continúa la investigación.

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Al menos siete personas en tres estados, incluyendo cuatro niños menores de tres años, se han enfermado por intoxicación alimentaria por E. coli relacionada con queso cheddar elaborado con leche cruda, informaron el lunes funcionarios federales de salud.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), la empresa Raw Farm, con sede en California, elaboró el queso que es la "fuente probable" del brote. Sin embargo, la FDA señaló que ningún producto de Raw Farm dio positivo por E. coli durante el período del brote.

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Los casos se reportaron entre septiembre de 2025 y mediados de febrero, indicó la agencia. Cinco casos se reportaron en California y uno en Florida y otro en Texas. Más de la mitad de los casos se presentaron en niños de 3 años o menos. Dos personas fueron hospitalizadas.

La FDA recomendó que Raw Farm retirara voluntariamente sus productos de queso crudo del mercado, pero la empresa se negó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) instaron a los consumidores a "considerar no consumir" estos productos.

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Mark McAfee, propietario de Raw Farm, declaró que se negó a retirar los productos del mercado porque los investigadores no los han vinculado de forma concluyente con ninguna enfermedad.

"No se han encontrado patógenos en ninguno de nuestros productos", afirmó McAfee en una entrevista. Refutó las conclusiones de la FDA sobre la relación genética entre los casos y afirmó que el anuncio del brote fue prematuro.

La FDA indicó que, tras entrevistar a tres personas que enfermaron, las tres reportaron haber consumido queso cheddar de leche cruda de la marca Raw Farm. El análisis de muestras de los pacientes enfermos reveló que las cepas de E. coli que causaron sus infecciones estaban estrechamente relacionadas genéticamente, según determinaron los investigadores.

Las autoridades están recabando información de los cuatro casos adicionales. La investigación continúa para determinar la fuente de contaminación y si otros productos están relacionados con las enfermedades.