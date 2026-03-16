Casa Blanca

¿Qué enfermedad tiene Susie Wiles? Trump habla sobre jefa de Staff de la Casa Blanca

Te contamos qué dijo Trump referente a la enfermedad de su jefa de gabinete, Susie Wiles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Noticias Cuba: Donald Trump advierte acciones rápidas contra la isla ante la ola de protestas

Este lunes 16 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump informó que a la jefa de staff de la Casa Blanca, Susie Wiles, le diagnosticaron una enfermedad en etapa temprana, ante lo cual ella ha decidido afrontar el desafío de inmediato.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó que durante el tratamiento, Susie pasará todo su tiempo en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Más sobre Casa Blanca

¿Cuándo se le va a quitar la mancha roja en el cuello a Trump? Casa Blanca responde
2 mins

¿Cuándo se le va a quitar la mancha roja en el cuello a Trump? Casa Blanca responde

Estados Unidos
Un juez federal rechaza frenar la construcción del polémico salón de baile de Trump en la Casa Blanca
2 mins

Un juez federal rechaza frenar la construcción del polémico salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Estados Unidos
Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos
4 mins

Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos

Estados Unidos
Aumento de $1,000 en reembolso de impuestos, Casa Blanca dice que ciudadanos recibirán más en 2026
1 mins

Aumento de $1,000 en reembolso de impuestos, Casa Blanca dice que ciudadanos recibirán más en 2026

Estados Unidos
Más de 4,000 inmigrantes han sido detenidos en Minnesota por Operación Metro Surge, afirma la Casa Blanca
1 mins

Más de 4,000 inmigrantes han sido detenidos en Minnesota por Operación Metro Surge, afirma la Casa Blanca

Estados Unidos
Karoline Leavitt califica de “irónicas” las críticas de Bad Bunny y otras celebridades contra el ICE
6 mins

Karoline Leavitt califica de “irónicas” las críticas de Bad Bunny y otras celebridades contra el ICE

Estados Unidos
Así fue la reunión "positiva" entre Trump y Petro: ¿de qué hablaron los presidentes de EEUU y Colombia?
4 mins

Así fue la reunión "positiva" entre Trump y Petro: ¿de qué hablaron los presidentes de EEUU y Colombia?

Estados Unidos
Casa Blanca responde a pregunta de N+ Univision sobre protestas y operativos en Minnesota
2 mins

Casa Blanca responde a pregunta de N+ Univision sobre protestas y operativos en Minnesota

Estados Unidos
La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas
2 mins

La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas

Estados Unidos
Gavin Newsom denuncia que le prohibieron la entrada en un foro de Davos por presión de la Casa Blanca
1 mins

Gavin Newsom denuncia que le prohibieron la entrada en un foro de Davos por presión de la Casa Blanca

Estados Unidos

Este lunes, Donald Trump dio una conferencia de prensa, donde habló sobre el estado de salud de Susie Wiles, además, dio el saldo sobre la guerra en Irán.

Si quieres conocer más información sobre la guerra en Irán, en N+ Univision te traemos las últimas noticias, con la información más actualizada en este LIVEBLOG.

¿Qué enfermedad tiene Susie Wiles?

Donald Trump reveló este lunes la enfermedad que padece Susie Wiles y habló de la fortaleza de la jefa de staff de la Casa Blanca.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

Trump “destacó que “su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella".

Relacionados:
Casa BlancaDonald TrumpNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX