Casa Blanca ¿Qué enfermedad tiene Susie Wiles? Trump habla sobre jefa de Staff de la Casa Blanca Te contamos qué dijo Trump referente a la enfermedad de su jefa de gabinete, Susie Wiles

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Este lunes 16 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump informó que a la jefa de staff de la Casa Blanca, Susie Wiles, le diagnosticaron una enfermedad en etapa temprana, ante lo cual ella ha decidido afrontar el desafío de inmediato.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó que durante el tratamiento, Susie pasará todo su tiempo en la Casa Blanca.

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Este lunes, Donald Trump dio una conferencia de prensa, donde habló sobre el estado de salud de Susie Wiles, además, dio el saldo sobre la guerra en Irán.

Si quieres conocer más información sobre la guerra en Irán, en N+ Univision te traemos las últimas noticias, con la información más actualizada en este LIVEBLOG.

¿Qué enfermedad tiene Susie Wiles?

Donald Trump reveló este lunes la enfermedad que padece Susie Wiles y habló de la fortaleza de la jefa de staff de la Casa Blanca.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.