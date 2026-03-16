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¿Qué pasa si compartes un video hecho con IA de la guerra en Irán en X? Esto advirtió Elon Musk

El dueño de Tesla dio a conocer qué pasará con quienes compartan videos de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente

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Por:N+ Univision
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Video Guerra Irán: El ciberespacio se convierte en el nuevo frente bélico tras el robo de datos masivo a Stryker

La difusión de videos creados con inteligencia artificial ( IA) sobre la guerra en Irán generó nuevas medidas en la red social X, propiedad de Elon Musk, en N+ Univision te compartimos qué advirtió para quienes compartan este tipo de contenido.

En ese sentido, anunció sanciones para creadores que publiquen contenido generado con IA sobre la guerra en Medio Oriente que no adviertan que se trata de de material hecho con Inteligencia Artificial.

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De acuerdo con la política anunciada por la compañía, los usuarios que compartan videos de este tipo sin aclararlo pueden perder durante 90 días el acceso al programa de monetización. En caso de reincidir, la suspensión puede volverse permanente.

X sancionará contenido generado con IA sin aviso

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La advertencia fue confirmada por el jefe de producto de la plataforma, Nikita Bier, quien informó que la medida busca proteger la difusión de información auténtica durante conflictos.

La decisión se produce en medio de la circulación de numerosos videos falsos relacionados con la guerra en Medio Oriente. Algunos de estos contenidos muestran escenas como soldados estadounidenses supuestamente capturados por Irán, ciudades israelíes destruidas o embajadas de Estados Unidos incendiadas.

De acuerdo con AFP, investigadores señalan que gran parte de este material ha sido generado con inteligencia artificial y se difunde en redes sociales sin aclarar su origen.

Expertos en desinformación advierten que el volumen de imágenes y videos creados con IA en este conflicto supera lo observado en guerras anteriores.

Según Joe Bodnar, investigador del Institute for Strategic Dialogue, las publicaciones generadas con IA continúan circulando ampliamente en la plataforma, incluso después del anuncio de nuevas sanciones.

Entre los contenidos detectados hay videos que muestran supuestos ataques militares, tropas capturadas o infraestructuras destruidas, algunos de los cuales han alcanzado millones de visualizaciones.

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Uno de los factores que preocupa a los investigadores es el sistema de monetización de la red social, que permite a cuentas con suscripción premium obtener ingresos según el nivel de interacción de sus publicaciones.

Este modelo puede incentivar la publicación de contenido sensacionalista o engañoso para generar más visitas.
También se han detectado videos creados con IA que muestran eventos ficticios, como ataques masivos o destrucción de edificios emblemáticos, que han logrado gran alcance en la plataforma.

La red social utiliza mecanismos como las Community Notes para que los usuarios agreguen contexto o verifiquen publicaciones. Sin embargo, estudios han señalado que una gran parte de estas notas nunca llega a publicarse.

Video En 1 minuto Noticias de Negocios en N+ Univision: ¿Elon Musk de vuelta ante la justicia?

FBPT

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