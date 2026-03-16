Irán Presume Casa Blanca destrucción de fábricas de drones y de torpedos cerca del estrecho de Ormuz en Irán El presidente Donald Trump ha reiterado que la capacidad militar del país de Medio Oriente ha sido aniquilada y que la Fuerza Aérea desapareció, al igual que la Armada.

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La Casa Blanca presumió este lunes 16 de marzo que el ejército estadounidense destruyó fábricas de drones y de torpedos iraníes en lo que describió como un desmantelamiento de infraestructura clave del régimen cerca del estrecho de Ormuz.

A más de dos semanas de la guerra conjunta con Israel contra la República Islámica, la Casa Blanca compartió fotografías de un antes y un después de algunas instalaciones militares bombardeadas en el marco de la operación " Furia Épica".

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"El ejército estadounidense está atacando con una fuerza abrumadora centros de producción clave en Irán", señaló en su cuenta oficial de X.

"Nuestras fuerzas están logrando objetivos militares muy claros y específicos para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y sus vecinos", añadió.

¿Qué infraestructura se ha atacado?

En específico, la presidencia de Estados Unidos destacó tres zonas atacadas y se presume que las imágenes fueron tomadas inmediatamente después de los bombardeos.

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1. Instalación de almacenamiento de drones navales cerca del Estrecho de Ormuz. Esta área fue bombardeada el 9 de marzo, según las imágenes difundidas. Se ve una toma aérea de un complejo destruido, pero sin precisar la ubicación exacta.

2. Fábrica de producción de drones de ataque en Teherán. Las instalaciones fueron atacadas el 11 de marzo, según la Casa Blanca. La foto fue igual tomada desde el aire y se compara cómo estaba hasta el 5 de marzo y cómo quedó una semana más tarde.

3. Depósito militar de Yazd. Este complejo formaba parte de la infraestructura del comando de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, utilizado para producir torpedos ligeros y pesados, según la publicación del ejecutivo estadounidense. El bombardeo en este lugar fue el 11 de marzo.

Más temprano este lunes, el Comando Central de los Estados Unidos informó que a la fecha se han destruido 100 buques de la armada iraní.

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El presidente Donald Trump ha reiterado que la capacidad militar del país de Medio Oriente ha sido aniquilada y que la Fuerza Aérea desapareció, al igual que la armada.

Sin embargo, autoridades iraníes han insistido en que pueden continuar la guerra por más tiempo.