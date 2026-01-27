Tormenta invernal

Bajará más la temperatura por tormenta invernal en EE UU: ¿Dónde se esperan hasta -49 grados?

El saldo de muertos se elevó a 30 a causa de la tormenta invernal, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, pero ¿dónde se sentirá más frío?

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Clima de hoy 27 enero de 2026 en EEUU: Heladas árticas en el Este y calor inusual en la Costa Oeste

La poderosa tormenta invernal que afecta a Estados Unidos (EEUU) desde el fin de semana ha dejado al menos 30 muertos y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar, pero las bajas temperaturas van a continuar y aquí te informamos dónde se sentirá más frío.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

PUBLICIDAD

Hogares sin electricidad

Según el sitio especializado poweroutage.us, más de 550,000 clientes seguían sin servicio eléctrico este martes por la mañana, sobre todo en el sur del país.

En Mississippi más de 140,000 hogares se encuentran sin electricidad y en Tennessee son más de 175,000. En ambos estados, el peso del hielo derribó las líneas eléctricas. En Louisiana suman más de 96,000 clientes con cortes eléctricos.

Los estados más afectados

La experta del servicio de meteorología nacional (NWS), Allison Santorelli, declaró a la agencia de noticias AFP que la recuperación de esta tormenta invernal está siendo particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados.

Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

Más sobre Tormenta invernal

El costo de la tormenta invernal que "lo ha apagado todo": Expertos explican el daño a la economía
5 mins

El costo de la tormenta invernal que "lo ha apagado todo": Expertos explican el daño a la economía

Estados Unidos
¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
2 mins

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero

Estados Unidos
Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas
1 mins

Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas

Estados Unidos
Tormenta invernal Fern: ¿cómo están las carreteras hoy en EE UU? Autopistas afectadas por nieve y frío extremo
3 mins

Tormenta invernal Fern: ¿cómo están las carreteras hoy en EE UU? Autopistas afectadas por nieve y frío extremo

Estados Unidos
Tormenta invernal deja al menos 30 muertos en EEUU y provoca apagones y cancelaciones de vuelos
6 mins

Tormenta invernal deja al menos 30 muertos en EEUU y provoca apagones y cancelaciones de vuelos

Estados Unidos
Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU
1 mins

Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU

Estados Unidos
Tormenta invernal: Mueren 2 personas al interior de una parroquia en Luisiana
2 mins

Tormenta invernal: Mueren 2 personas al interior de una parroquia en Luisiana

Estados Unidos
NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets debido a la tormenta invernal
2 mins

NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets debido a la tormenta invernal

Estados Unidos
Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?
2 mins

Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?

Estados Unidos
Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?
3 mins

Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?

Estados Unidos

"Muchos de esos lugares no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos", declaró. "Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

Considerada como una de los peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS.

Notas Relacionadas

Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo

Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo

Estados Unidos
2 min


Dave Radell, meteorólogo del NWS con sede en Nueva York, declaró a la AFP que la nieve de esta tormenta era "muy seca" y "esponjosa", lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad.

PUBLICIDAD

El saldo de muertos se elevó a 30 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito o de aviación, con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

Zonas con temperatura de -49 grados

La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a -49 grados de sensación térmica.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, reportó la agencia aeronáutica estadounidense.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron halladas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

Al menos 20 estados y la capital, Washington DC, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes.

Un vórtice polar

Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre estos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, más de 22,000 vuelos han sido anulados y otros miles han sufrido retrasos, de acuerdo con el sitio FlightAware.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

PUBLICIDAD

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

Video Advierten sobre peligros del frío y medidas de seguridad para proteger la salud
Relacionados:
Tormenta invernalmuertosOla de FríoNieveNieveHieloMeteorología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX