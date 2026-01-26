Tormenta de Nieve Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo La fuerte tormenta invernal ha provocado diversas afectaciones en diferentes sitios de Estados Unidos



Video Clima de hoy 26 enero de 2026 en EEUU: Frío ártico tras la megatormenta; alertas de congelación

En Estados Unidos, las temperaturas muy bajas que se han registrado en los últimos días por la tormenta invernal activaron las alertas por frío extremo, te compartimos la causa de este fenómeno climático.

De acuerdo con meteorólogos esta tormenta invernal es considerada como uno de los fenómenos climáticos más severos en los últimos años, ha dejado una cifra de más de 12 personas sin vida, cientos de casas sin energía eléctrica y ha detenido varios vuelos.

PUBLICIDAD

Zohran Mamdani, quien es alcalde de Nueva York, informó que encontraron a cinco personas fallecidas al aire libre el fin de semana, precisó que todavía no se saben las causas de la muerte, pero alertó por las bajas temperaturas.

Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

¿Qué causó la tromenta invernal en Estados Unidos?

Este evento climático está directamente relacionado con una deformación del vórtice polar, el cual es una enorme masa de aire helado que normalmente gira sobre el Polo Norte. En esta ocasión, dicho sistema se desplazó hacia el sur, lo que permitió que aire ártico extremo llegará a diferentes partes de Estados Unidos.

Como consecuencia, se registraron temperaturas peligrosamente bajas, nevadas intensas, así como acumulaciones severas de hielo, lo que incrementó los riesgos para la población y la infraestructura.

Cabe señalar que hay alerta en más de 20 estados, las autoridades declararon estado de emergencia en Washington y en varios sitios, ante el impacto prolongado del frío extremo. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), las condiciones podrían tener efectos potencialmente peligrosos, especialmente en carreteras, redes eléctricas y servicios de emergencias.

La tormenta avanzó desde el domingo hacia el noreste del país, afectó a ciudades muy pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston, donde las nevadas complicaron la movilidad y en general la vida cotidiana.

En Texas, se confirmaron tres fallecimientos, una de las víctimas fue una adolescente de 16 años que murió en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas perdieron la vida por hipotermia, mientras que en Iowa se reportó una muerte y dos heridos tras un choque vehicular vinculado a las condiciones climáticas.