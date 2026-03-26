Clima El tiempo para mañana viernes: tormentas severas y caída brusca de temperaturas, ¿dónde persiste el calor? En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Mañana viernes 27 de marzo el tiempo en EEUU estará dominado por el avance de un frente frío que pondrá fin al calor extremo en buena parte del país, pero no en todas. Mientras el centro y el este experimentarán un cambio drástico, el calor persistirá en el suroeste y parte del sureste, donde todavía podrían mantenerse avisos y alertas por altas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De cara al fin de semana, el patrón será más frío y estable en el este, con temperaturas por debajo de lo habitual en varias zonas. El calor quedará más concentrado en el suroeste.

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El viernes será, en esencia, un día de transición: tormentas, descenso térmico y los últimos restos de una ola de calor que se resiste a desaparecer del todo.

En N+ Univision te adelantamos el parte del tiempo para mañana en EEUU, con las claves que marcarán el día.

Tormentas severas en el este y sureste

Durante la madrugada y la mañana del viernes, el frente frío seguirá avanzando hacia el este y sureste, activando tormentas en estados como Kentucky, Tennessee, Alabama y Georgia.

El NWS advierte que algunas de estas tormentas podrían ser severas, con riesgo de granizo grande, ráfagas de viento dañinas y la posibilidad de tornados aislados. Las alertas por tormentas severas podrían mantenerse activas en varios puntos durante las primeras horas del día, especialmente en corredores urbanos del valle de Ohio y el sureste.

Caída brusca de temperaturas tras el frente

Detrás del sistema frontal, el cambio será notable. Las temperaturas caerán entre 20 y 30 °F en amplias zonas del centro y el este del país.

Ciudades como Chicago, St. Louis o Indianapolis pasarán de valores inusualmente altos a registros mucho más acordes —e incluso por debajo— de lo normal para finales de marzo. Este descenso marca el final del episodio de calor récord que ha dominado gran parte de la semana.

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¿Dónde persiste el calor?

Aunque el frente frío avanza con fuerza, no logrará limpiar completamente el mapa.

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El calor persistirá en el suroeste —incluyendo Arizona, el sur de California y partes de Nevada— donde las temperaturas seguirán por encima de lo normal. También en sectores del sureste, antes de que el frente termine de cruzar la región, se mantendrán valores elevados.

En estas áreas aún podrían mantenerse avisos activos por calor, especialmente en zonas donde el episodio ha sido más prolongado en los últimos días. En el área del condado de Los Ángeles y regiones cercanas, como Ventura y Santa Bárbara, el NWS mantiene alertas vigentes hasta la noche del viernes.

Ambiente más estable hacia el final del día

A medida que avance el viernes, el sistema frontal se desplazará hacia la Costa Este, dando paso a un patrón más estable en el centro y este del país.

Un área de alta presión favorecerá cielos más despejados y condiciones secas, aunque con temperaturas más bajas, un cambio que se consolidará durante el fin de semana.

Nieve en el norte y viento en el oeste

En el norte del país, especialmente en las Montañas Rocosas, se esperan precipitaciones en forma de nieve en zonas elevadas.

Mientras tanto, en el oeste y las Grandes Llanuras, el viento seguirá siendo protagonista. Las condiciones más críticas se concentrarán en estados como Colorado, Nuevo México, Kansas, Oklahoma y el norte de Texas, donde el Servicio Meteorológico Nacional advierte de riesgo elevado a crítico de incendios, con posibles alertas activas por condiciones propicias para su rápida propagación.

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