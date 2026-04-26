Noticias Tornado en Texas causa una muerte y obliga a evacuar a 20 familias De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno alcanzó categoría EF-2, con ráfagas de viento que llegaron hasta los 217 kilómetros por hora, y tocó tierra inicialmente en las cercanías de Runaway Bay



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Una intensa tormenta registrada en el norte de Texas generó un tornado que dejó al menos una persona fallecida y provocó el desplazamiento de más de veinte familias, además de causar daños considerables en numerosas viviendas, según informaron autoridades locales este domingo 26 de abril de 2026.

Los equipos de emergencia permanecieron activos durante la noche del sábado y la mañana del domingo en la comunidad de Runaway Bay, donde realizaron labores de retiro de escombros para poder acceder a casas afectadas y brindar asistencia médica a los habitantes. El juez del condado de Wise, J.D. Clark, explicó en conferencia de prensa que las condiciones en la zona han complicado las operaciones debido a la obstrucción de caminos y a la caída de servicios básicos.

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Continúan las labores de rescate

Clark señaló que, pese a estas dificultades, los cuerpos de rescate han continuado avanzando para localizar y atender a las personas que requieren ayuda urgente. Asimismo, indicó que las autoridades mantendrán cerradas varias vías de acceso en el área afectada con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir que los equipos de emergencia trabajen sin obstáculos.

Otra localidad impactada fue Springtown, donde autoridades del condado Parker reportaron la muerte de una persona. Esta información fue difundida por medios locales, aunque no se han proporcionado más detalles oficiales sobre la identidad de la víctima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés), el fenómeno alcanzó categoría EF-2, con ráfagas de viento que llegaron hasta los 217 kilómetros por hora, y tocó tierra inicialmente en las cercanías de Runaway Bay. Durante el domingo, especialistas continuaban evaluando los daños en Springtown.

El sistema tormentoso se desarrolló cerca de las 10 de la noche del sábado y avanzó desde el área de Wichita Falls hacia el sureste, pasando al oeste de Fort Worth. Runaway Bay se ubica aproximadamente a 72 kilómetros de esa ciudad, mientras que Springtown está a unos 48 kilómetros al noroeste.

Los radares meteorológicos incluso detectaron una posible formación tornádica grande y peligrosa cerca de Azle, poco antes de las 10:15 de la noche.