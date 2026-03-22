Tormenta Hawái bajo el agua: inundaciones históricas dejan a miles sin luz y hay evacuaciones Las peores inundaciones en más de dos décadas se deben a las intensas lluvias provocadas por sistemas meteorológicos conocidos como 'bajas de Kona'.

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Hawái enfrenta las peores inundaciones en más de dos décadas tras intensas lluvias provocadas por sistemas meteorológicos conocidos como "bajas de Kona", que han afectado las islas durante las últimas dos semanas.

El fenómeno impactó sobre un terreno ya saturado por precipitaciones previas, lo que agravó las crecidas, arrastrando viviendas y vehículos, y dejando daños estimados en más de mil millones de dólares, según el gobernador Josh Green.

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Las inundaciones obligaron a evacuar a unas 5 mil 500 personas al norte de Honolulu —orden que posteriormente fue levantada— y más de 200 personas tuvieron que ser rescatadas.

Además, alrededor de 2 mil habitantes permanecían sin electricidad el domingo 22 de marzo de 2026 por la tarde, aunque la empresa Hawaiian Electric informó que ya había restablecido el servicio a unas mil 200 personas en Waialua, en la isla de Oʻahu.

También se esperaba reconectar a otros 2 mil usuarios ese mismo día, mientras que en Maui unos 100 seguían sin luz y en la Isla Grande los cortes eléctricos importantes ya habían sido solucionados.

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Lo peor de las tormentas ya pasó, según experto

De acuerdo con el meteorólogo Matthew Foster, lo peor de las tormentas ya pasó, con una transición de lluvias intensas a precipitaciones más dispersas, dijo a AP.

Sin embargo, advirtió que aún podrían registrarse inundaciones aisladas. Se prevén acumulaciones menores a 13 centímetros en la Isla Grande y entre 3 y 5 centímetros en otras zonas, mientras que los vientos podrían intensificarse en el noreste de las islas.

Las autoridades mantienen medidas preventivas, como el aviso de hervir el agua en zonas de la costa norte de Oʻahu, y continúan evaluando daños en infraestructura clave como aeropuertos, carreteras, escuelas, viviendas y un hospital en Maui.

Expertos señalan que la creciente intensidad y frecuencia de lluvias extremas en Hawái está vinculada al cambio climático.