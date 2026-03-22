Noticias Frente frío avanzará por Estados Unidos con clima extremo esta semana El paso de un nuevo frente frío marca las condiciones del clima en Estados Unidos este domingo 22 de marzo de 2026, con efectos que se extenderán desde el noreste hasta el sur del país durante varios días.

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El paso de un nuevo frente frío marca las condiciones del clima en Estados Unidos este domingo 22 de marzo de 2026, con efectos que se extenderán desde el noreste hasta el sur del país durante varios días.

Frente frío provocará nevadas

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Antes del avance del frente frío, un sistema de baja presión se desplaza por el noreste, generand o clima invernal en su lado norte. En Nueva Inglaterra, se esperan nevadas que podrían intensificarse durante la noche del domingo.

Las acumulaciones de nieve se estiman entre 4 y 8 pulgadas, principalmente desde el centro y norte de Vermont hasta el oeste de Maine.

Lluvias y tormentas en el sector cálido

En la parte sur del sistema, se desarrollan lluvias y tormentas eléctricas desde los Grandes Lagos del sur y el valle de Ohio hasta el Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra.

Durante la tarde y noche, algunas tormentas podrían ser fuertes, con riesgo de vientos dañinos y granizo. Estas precipitaciones comenzarán a disminuir entre la noche del domingo y la mañana del lunes 23 de marzo de 2026.

Avance del frente frío hacia el sur

El frente frío continuará desplazándose hacia el sur entre hoy y el lunes. Su paso estará acompañado de vientos racheados, baja humedad relativa y temperaturas anormalmente cálidas en regiones como el suroeste y las llanuras del sur. Estas condiciones elevan el riesgo de incendios a niveles de moderado a crítico.

Tras el paso del frente, se espera el ingreso de aire más frío hacia el noroeste y el centro del país, lo que provocará un descenso en las temperaturas.

Otro sistema frontal ingresará el martes

El frente frío podría estancarse al norte del suroeste, permitiendo que el calor persista en esa región durante la semana laboral.

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Además, para el martes, otro sistema frontal ingresará al centro-norte del país, con probabilidad de nuevas precipitaciones y condiciones invernales en los Grandes Lagos y el noreste.

JICM