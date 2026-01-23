Noticias

¿Por qué relacionan al exatleta olímpico Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa?

El exatleta olímpico fue catalogado como el sexto fugitivo más buscado del FBI en el último año, entre delincuentes que habían permanecido prófugos por casi cuatro décadas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Luego de que el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, alias “Thor”, se entregara voluntariamente a las autoridades mexicanas tras permanecer prófugo durante años, han salido a la luz nuevos detalles que lo vinculan presuntamente con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, fundada por Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

¿Ryan Wedding vinculado al Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Wedding habría dirigido y participado en una operación transnacional de tráfico de drogas como presunto miembro del Cártel de Sinaloa. La red criminal enviaba de manera rutinaria cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, con destino final en Estados Unidos y Canadá.

Debido a su presunta relevancia dentro de esta estructura criminal, Wedding fue catalogado como el sexto fugitivo más buscado del FBI en el último año, dentro de una lista que incluía delincuentes que habían permanecido prófugos por casi cuatro décadas.

Un Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió una orden de arresto federal en su contra, acusándolo de conspiración para distribuir y exportar cocaína, empresa criminal continua, así como homicidio y tentativa de homicidio relacionados directamente con actividades de narcotráfico presuntamente vinculadas al Cártel de sinaloa.

Entrega voluntaria de Wedding en México

La detención se concretó luego de que el FBI incrementara a un millón de dólares la recompensa por información que llevara a su captura. Según autoridades mexicanas, Ryan Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, donde actualmente permanece bajo custodia a la espera de su extradición a Estados Unidos.

El director del FBI sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien confirmó la entrega del exatleta. Patel calificó el arresto como un hecho histórico y destacó que fue posible gracias a la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, agradeciendo especialmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de seguridad, al embajador Ron Johnson y a los socios involucrados.

