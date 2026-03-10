Noticias

Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, dijo que no le asustan las amenazas del mandatario estadounidense

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Irán adopta una dinámica dinástica al nombrar a Mojtaba Jameneí como nuevo Líder Supremo: Análisis

Este martes 10 de marzo del 2026, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó al presidente, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!"
Jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques”: Hegseth

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

¿Hay advertencia de clima invernal mañana miércoles? Así será el pronóstico en Estados Unidos
2 mins

¿Hay advertencia de clima invernal mañana miércoles? Así será el pronóstico en Estados Unidos

Estados Unidos
Estamos aplastando al enemigo y no cederemos hasta derrotarlo”, dice Hegseth sobre guerra en Irán
3 mins

Estamos aplastando al enemigo y no cederemos hasta derrotarlo”, dice Hegseth sobre guerra en Irán

Estados Unidos
Autoridad aérea de EEUU deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue
1 mins

Autoridad aérea de EEUU deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue

Estados Unidos
Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales
6 mins

Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales

Estados Unidos
Condenan a los hermanos Alexander por tráfico sexual tras juicio que sacudió al sector inmobiliario
5 mins

Condenan a los hermanos Alexander por tráfico sexual tras juicio que sacudió al sector inmobiliario

Estados Unidos
Anthropic demanda a la administración de Donald Trump tras ser señalada como riesgo para la seguridad nacional
3 mins

Anthropic demanda a la administración de Donald Trump tras ser señalada como riesgo para la seguridad nacional

Estados Unidos
¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán
3 mins

¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán

Estados Unidos
Una broma con rollos de papel provoca la muerte de un profesor en Georgia
2 mins

Una broma con rollos de papel provoca la muerte de un profesor en Georgia

Estados Unidos
Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista
1 mins

Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista

Estados Unidos
Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"
5 mins

Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"

Estados Unidos

Este martes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que hoy se intensificarán los ataques contra Irán con los bombardeos más fuertes desde que empezó la guerra.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", expresó.

Referente al calendario de guerra, remarcó que el presidente Donald Trump es el que decide y el que tiene el “control del acelerador”.

Compartió que uno de los objetivos es eliminar a la marina iraní, la cual ha sido atacada con artillería, bombardeos y misiles lanzados desde el mar.

Fuerzas de Estados Unidos continúan atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas, porque Irán podría utilizarlas para bloquear el tráfico marítimo .

Asimismo, señaló a Irán que estaba moviendo lanzacohetes en lugares donde están civiles para que impidieran su capacidad de atacar. Sin embargo, Hegseth se negó a dar información referente a una explosión que destruyó una escuela primaria y mató a más de 150 personas.

Relacionados:
NoticiasDonald TrumpIránMedio OrienteAtaques

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX