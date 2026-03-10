Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”
El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, dijo que no le asustan las amenazas del mandatario estadounidense
Este martes 10 de marzo del 2026, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó al presidente, Donald Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".
"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!"Jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani
“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques”: Hegseth
Este martes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que hoy se intensificarán los ataques contra Irán con los bombardeos más fuertes desde que empezó la guerra.
"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", expresó.
Referente al calendario de guerra, remarcó que el presidente Donald Trump es el que decide y el que tiene el “control del acelerador”.
Compartió que uno de los objetivos es eliminar a la marina iraní, la cual ha sido atacada con artillería, bombardeos y misiles lanzados desde el mar.
Fuerzas de Estados Unidos continúan atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas, porque Irán podría utilizarlas para bloquear el tráfico marítimo .
Asimismo, señaló a Irán que estaba moviendo lanzacohetes en lugares donde están civiles para que impidieran su capacidad de atacar. Sin embargo, Hegseth se negó a dar información referente a una explosión que destruyó una escuela primaria y mató a más de 150 personas.