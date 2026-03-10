Noticias

Autoridad aérea de EEUU deja en tierra brevemente todos los aviones de JetBlue

La suspensión duró menos de una hora, según la FAA, que no explicó las razones que condujeron a la compañía a interrumpir sus vuelos.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Final feliz: JetBlue, perro que fue abandonado en Aeropuerto de Las Vegas, ya tiene nueva familia

Todos los aviones de la aerolínea estadounidense JetBlue permanecieron brevemente en tierra este martes a petición de la compañía, informó el regulador aéreo de Estados Unidos (FAA).

La suspensión duró menos de una hora, precisó la FAA, que no explicó las razones que condujeron a la compañía a interrumpir sus vuelos.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales
6 mins

Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales

Estados Unidos
Condenan a los hermanos Alexander por tráfico sexual tras juicio que sacudió al sector inmobiliario
5 mins

Condenan a los hermanos Alexander por tráfico sexual tras juicio que sacudió al sector inmobiliario

Estados Unidos
Anthropic demanda a la administración de Donald Trump tras ser señalada como riesgo para la seguridad nacional
3 mins

Anthropic demanda a la administración de Donald Trump tras ser señalada como riesgo para la seguridad nacional

Estados Unidos
¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán
3 mins

¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán

Estados Unidos
Una broma con rollos de papel provoca la muerte de un profesor en Georgia
2 mins

Una broma con rollos de papel provoca la muerte de un profesor en Georgia

Estados Unidos
Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista
1 mins

Guerra en Irán 2026: Designan a la Hermandad Musulmana Sudanesa como organización terrorista

Estados Unidos
Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"
5 mins

Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"

Estados Unidos
¿Cuándo es el Spring Break 2026? Este día empieza el receso en las escuelas
2 mins

¿Cuándo es el Spring Break 2026? Este día empieza el receso en las escuelas

Estados Unidos
Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"
1 mins

Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"

Estados Unidos
¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos? Pasajeros pierden vuelos y se retrasan viajes
2 mins

¿Qué pasa en los aeropuertos de Estados Unidos? Pasajeros pierden vuelos y se retrasan viajes

Estados Unidos

"Una breve avería del sistema fue resuelta, y retomamos nuestras operaciones", indicó JetBlue a la AFP en un comunicado.

El pasado octubre, la compañía estadounidense de bajo coste registró un incidente en un vuelo que conectaba Cancún, en México, con Newark, cerca de Nueva York.

El Airbus A320 de la compañía tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras haber perdido altura repentinamente a causa de una falla informática.

Ese incidente obligó a Airbus a inmovilizar 6,000 de sus A320 para actualizar el software de control de vuelo.

Video Aeropuerto de Newark reabre tras cierre temporal por emergencias aéreas consecutivas
Relacionados:
NoticiasAvionesAdministración Federal de Aviación (FAA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX