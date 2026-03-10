Hoy es la audiencia de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, y sus familiares
Naasón Joaquín y sus familaires están acusados por la presunta participación en una red de crimen organizado y explotación sexual infantil
Video Escudo de las Américas: ¿Estrategia contra el crimen o jugada política?
Este martes 10 de marzo del 2026, el tribunal federal de Nueva York llevará a cabo la audiencia de Naasón Joaquín García, su madre Eva García y su sobrino Joram Núñez Joaquín.
A los tres se les acusa por la presunta participación en una red de crimen organizado y explotación sexual infantil vinculada a la iglesia La Luz del Mundo.
Información en desarrollo
