¿Qué es un ayatolá? Funciones y poder de la máxima autoridad religiosa chiita en Irán

Los ayatolás interpretan la ley islámica, emiten dictámenes religiosos (fatwas), enseñan en seminarios y orientan a los fieles en cuestiones jurídicas, morales y religiosas.

La República Islámica de Irán sustenta su liderazgo en un ayatolá que tiene la última palabra en todos los asuntos nacionales, pero ¿por qué es así en este país de Medio Oriente? En N+ Univision te contamos cómo es ese aspecto del Estado teocrático.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población en Irán es musulmana chiita, una rama del islam que sostiene que el liderazgo legítimo de la comunidad musulmana debe recaer en descendientes de la familia del profeta Mahoma, comenzando con Alí. A diferencia de los sunitas, quienes consideran que el líder debe surgir de la elección entre los musulmanes.

Después de su revolución de 1979, el país ha sido gobernado por una teocracia chiita con un líder supremo al mando. Aunque celebra elecciones para presidente y parlamento, los candidatos y las leyes propuestas deben ser aprobados por un Consejo de Guardianes de 12 miembros de clérigos y juristas.

Ese jefe de Estado es un ayatolá que controla las fuerzas armadas, luego de ser elegido por la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular para periodos de ocho años, aunque sus candidaturas deben ser previamente aprobadas por el Consejo de Guardianes.

Qué es un ayatolá?

Un ayatolá es un ulema, es decir, un erudito religioso considerado heredero de los profetas. Y si bien los ulemas son estimados por su autoridad especial, no todos son ayatolás, pues estos últimos cuentan con autoridad para interpretar la ley islámica y emitir dictámenes religiosos.

El título de ayatolá se consolidó en el siglo XX como designación para los ulemas de más alto rango dentro del chiismo imamita, reemplazando al antiguo título de ḥojjat-al-Eslām, según la Enciclopedia Iránica.

Aunque algunos eruditos del pasado recibieron el título de manera honorífica, su uso técnico y generalizado comenzó después de la revolución de 1979, destacando figuras como Moḥammad-Kāẓem Ḵorāsāni y ʿ Abd-Allāh Māmaqāni.

Donald Trump tilda de "inaceptable" al nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no descarta el envío de tropas


De 1920 a 1930, Qom se convirtió en un centro clave de estudios teológicos gracias a ʿAbd-al-Karim Ḥāʾeri Yazdi, lo que aumentó la cantidad de ayatolás y creó una jerarquía más estratificada. Los ayatolás más respetados empezaron a ser llamados āyatallāh al-ʿoẓmā, equivalente a marjaʿ al-taqlid, autoridad máxima en la jurisprudencia chií.

Moḥammad-Ḥosayn Borujerdi (1875-1961) fue considerado el primer marjaʿ reconocido con este título, y su muerte desencadenó debates sobre la autoridad religiosa y la organización formal de la jerarquía chií. Finalmente, el sistema se descentralizó, y varios ayatolás en Irán e Irak fueron simultáneamente reconocidos como marjaʿ al-taqlid, práctica que se mantuvo hasta principios del siglo XXI.

Ayotalá o Āyat Allāh se traduce como "Señal de Dios" o "Señal Divina". Países como Irak o Líbano también tienen ayatolás.

¿Cómo llegar a ser ayatolá?

Para llegar a ser ayatolá, primero se debe estudiar muchos años en Qom o Najaf, pasar por una prueba del Islam, demostrar su capacidad de interpretar la ley de su religión y, en dado caso, acceder a las posibilidades de ser reconocido como clérigo de alto rango.

El conocimiento de la jurisprudencia chií es la clave. De modo que quienes aprueben el examen de mujtahid pueden ser llamados ayatolás. Esa evaluación académica no es una prueba única, pues otros ayatolás deben reconocer la capacidad del clérigo para su razonamiento jurídico en el Islam.

Luego de 1979, el título se institucionalizó. Guardando las proporciones, un ayatolá podría compararse con un alto jerarca de la Iglesia católica, como un cardenal.

Existen muchos ayatolás, pero según su jerarquía, están en funciones importantes en el gobierno. El ayatolá, que es líder supremo, es quien tiene autoridad máxima.

En términos generales, los ayatolás interpretan la ley islámica, emiten dictámenes religiosos (fatwas), enseñan en seminarios y orientan a los fieles en cuestiones jurídicas, morales y religiosas.
Irán adopta una dinámica dinástica al nombrar a Mojtaba Jameneí como nuevo Líder Supremo: Análisis
