Mercados Inmobiliarios Condenan a los hermanos Alexander por tráfico sexual tras juicio que sacudió al sector inmobiliario El veredicto se produjo después de que 11 mujeres testificaran en un tribunal federal de Manhattan que fueron agredidas sexualmente por uno o más de los hermanos.

Video Los hermanos Alexander son acusados de presunto tráfico sexual; Esto es lo que se sabe del caso

Tres hermanos, incluidos dos de los corredores inmobiliarios de lujo más exitosos del país, fueron declarados culpables de tráfico sexual el lunes después de un juicio de cinco semanas por acusaciones de que drogaron y violaron a decenas de mujeres a las que deslumbraron con su riqueza y su opulento estilo de vida.

El veredicto se produjo después de que 11 mujeres testificaran en un tribunal federal de Manhattan que fueron a gredidas sexualmente por uno o más de los hermanos: los gemelos Oren y Alon Alexander, de 38 años, y Tal Alexander, de 39. Los tres negaron con la cabeza cuando el presidente del jurado dijo "culpable" 19 veces seguidas, un poderoso ajuste de cuentas que podría ponerlos tras las rejas por el resto de sus vidas.

Tal Alexander hundió la cabeza entre sus brazos cruzados. Sus padres, atónitos, estaban sentados en la galería detrás de ellos. La esposa de Alon Alexander se protegió la cara con la mano y pareció contener las lágrimas.

La jueza Valerie E. Caproni fijó la sentencia para el 6 de agosto. Los hermanos, encarcelados desde sus arrestos en 2024, apelarán el veredicto, dijeron sus abogados.

"Creemos en la inocencia de nuestros clientes y no vamos a dejar de luchar hasta prevalecer, y creemos que algún día prevaleceremos", dijo el abogado defensor Marc Agnifilo afuera del tribunal.

El fiscal estadounidense Jay Clayton elogió el veredicto como una reivindicación para las víctimas de crímenes que a menudo no se denuncian ni se castigan.

“La verdad es que el tráfico sexual y otros delitos sexuales federales están presentes en muchos ámbitos de la vida y no hemos hecho lo suficiente para erradicarlos”, dijo Clayton en un comunicado.

Decenas de mujeres denuncian haber sido drogadas y agredidas

El veredicto representó una caída espectacular para Oren y Tal Alexander, conocidos en su momento como el "Equipo A" del sector inmobiliario por sus ventas de alto valor y su clientela famosa. Tras batir récords de ventas en la poderosa firma Douglas Elliman, los hermanos fundaron su propia firma. Alon Alexander dirigía la empresa de seguridad privada de la familia.

Las víctimas declararon haber conocido a los hermanos en clubes nocturnos, fiestas y aplicaciones de citas, y haber sido atacadas tras aceptar sus invitaciones a escapadas con todos los gastos pagados a los Hamptons; Aspen, Colorado; y un crucero por el Caribe. Más de 60 mujeres afirman haber sido violadas por uno o más de los hermanos, según la fiscalía.

Los abogados defensores sugirieron que los acusadores tenían mala memoria o que esperaban lucrarse con la fortuna de los hermanos. Los hermanos eran mujeriegos, admitieron sus abogados. Pero insistieron en que cualquier relación sexual fue consensuada.

Además de los cargos principales, Alon y Tal Alexander también fueron condenados por tráfico sexual de menores, mientras que Alon y Oren Alexander fueron condenados por abuso sexual agravado mediante fuerza e intoxicación de una persona físicamente incapacitada, para después abusar de ella. Oren Alexander también fue condenado por explotación sexual de una menor después de que la fiscalía mostrara al jurado un video que grabó él mismo aparentemente agrediendo a una joven de 17 años drogada.

Demandas exponen un secreto a voces en el mundo inmobiliario

Además del caso penal, los hermanos han enfrentado alrededor de dos docenas de demandas en los últimos dos años, incluida una presentada la semana pasada en la que Tracy Tutor, estrella de “Million Dollar Listing Los Angeles” de Bravo, alega que Oren Alexander la drogó y agredió mientras estaba en la ciudad de Nueva York para un evento inmobiliario.

Cuando se presentó la primera demanda, varias mujeres denunciaron haber sido agredidas y que la mala conducta de los hermanos era un secreto a voces en el sector inmobiliario. El gobierno tomó nota y abrió una causa penal.

Durante el juicio, muchas mujeres que testificaron dijeron creer que los hermanos habían adulterado sus bebidas. Algunas describieron sentir que habían perdido el control de sus cuerpos.

Una mujer testificó que conoció a los hermanos en 2012 en una fiesta en el apartamento del actor Zac Efron en Manhattan. Dijo que apenas tuvo interacción con el actor, quien no fue acusado de ningún delito, y que fue a una discoteca esa misma noche antes de despertar desnuda con un Alon Alexander desnudo de pie junto a ella.

"No quiero acostarme contigo", testificó que le dijo. "Jaja, ya lo hiciste", recordó que él le respondió bruscamente mientras se reía en su cara.

El testimonio cuestiona la afirmación de que el dinero impulsó las acusaciones

Los fiscales rechazaron la idea de que las acusadoras pretendieran lucrarse con las demandas. Solo dos tienen demandas pendientes, según informó la fiscal Elizabeth Espinosa al jurado, y ambas son adineradas.

Una mujer que testificó dijo que fue violada por Alon Alexander en Aspen, Colorado, en 2017, cuando tenía 17 años. Dijo que era hija de un multimillonario.

"No quiero su dinero. Simplemente no quiero que lo tengan", dijo al jurado.

Lindsey Acree, artista y propietaria de una galería, testificó que fue violada por Tal Alexander y otro hombre en una casa de los Hamptons en 2011 después de tomar una bebida que la dejó paralizada.

La mujer dijo que presentó la demanda el año pasado a pesar de que “nunca necesitará su dinero” porque los Alexander “seguían llamándonos cazafortunas, estafadores y artistas de la extorsión”.

"Si hay un niño con un palo que no para de golpear a la gente, se lo quitan", le dijo al jurado. "El dinero es su palo, así que se lo quitan para que ya no puedan lastimar a la gente".