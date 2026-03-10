Guerra Hegseth responde a pregunta de N+ Univision sobre planes del Ejército si la guerra con Irán se prolonga Hegseth afirma que el Pentágono está proporcionando “todos los recursos humanamente posibles” a las tropas estadounidenses desplegadas en el conflicto con Irán. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró este martes 10 de marzo de 2026 que el Pentágono está proporcionando “todos los recursos humanamente posibles” a las tropas estadounidenses desplegadas en el conflicto con Irán para garantizar su protección si la guerra se prolonga, algo que, según dijo, le "permite dormir tranquilo por las noches".

"Incluso antes de iniciar la ofensiva, nos aseguramos de tener la capacidad de defendernos y luego trasladamos a tantos estadounidenses como fue posible fuera de las bases y a otros lugares", respondió Hegseth a una pregunta de N+ Univision sobre las declaraciones del gobierno iraní, que ha advertido que se prepara para un conflicto largo.

El jefe del Pentágono dijo durante su conferencia de prensa de este martes junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, que una de sus principales prioridades es que las fuerzas estadounidenses cuenten con las capacidades necesarias para operar con seguridad durante toda la misión.

También explicó que las fuerzas armadas están adaptando sus tácticas en tiempo real frente a la respuesta de Irán. Según Hegseth, las tropas están mejorando sus sistemas de defensa aérea y la interceptación de drones y misiles mientras incorporan nuevas tecnologías para responder a la evolución del conflicto.

Intensificación de los ataques y objetivos militares de EEUU

En la misma conferencia en el Pentágono, Hegseth afirmó que Estados Unidos está “aplastando al enemigo” y aseguró que las fuerzas estadounidenses no cederán hasta derrotar a Irán. Según dijo, la jornada de este martes será “el día más intenso de ataques” desde el inicio de la ofensiva.

“El mayor número de combatientes, más bombarderos, más ataques”, declaró el secretario de Defensa, aunque evitó ofrecer un calendario para el conflicto. Aunque la semana pasada había hablado de una posible duración de entre tres y ocho semanas, este martes señaló que no le corresponde determinar si la guerra está “al principio, en la mitad o al final”.

El secretario también insistió en que Estados Unidos tiene objetivos concretos en la operación militar. Entre ellos mencionó destruir los arsenales de misiles iraníes y su capacidad industrial para producirlos, eliminar su fuerza naval e impedir de forma permanente que Irán pueda desarrollar armas nucleares.

Declaraciones de Trump y la contundente amenaza de Irán

Las declaraciones de Hegseth se producen un día después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el conflicto podría terminar pronto. El lunes, el mandatario dijo que la ofensiva en Oriente Medio podría ser una “excursión a corto plazo”, aunque también advirtió que los combates más intensos podrían estar aún por venir.

Trump amenazó además con intensificar la ofensiva si Irán intenta interrumpir el suministro mundial de petróleo, en referencia al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita alrededor de una quinta parte del crudo global.

Las declaraciones del presidente coincidieron con una caída de los precios del petróleo, que se movían entre 86 y 90 dólares por barril, y con repuntes en las bolsas internacionales.

Mientras tanto, Irán advirtió este martes que continuará sus ataques mientras sea necesario. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que el país está preparado para seguir lanzando misiles contra Estados Unidos e Israel y aseguró que no se exportará petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra. El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, también lanzó una advertencia directa a Trump y afirmó que el país no teme sus amenazas.