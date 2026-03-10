Guerra Hegseth dice que este martes será el día "más intenso" de ataques contra Irán Hegseth adelanta que los ataques contra Irán se intensificarán, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes 10 de marzo de 2026, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

“El mayor número de combatientes, más bombarderos, más ataques”, agregó Hegseth, quien, tras haber hablado la semana pasada de un conflicto de tres a ocho semanas, este martes optó por evitar hablar de estimaciones temporales alegando que no era su labor hablar de si "estamos en el principio, medio o final".

También insistió en la idea de que no se trata de un conflicto que se vaya a eternizar como sucedió en los casos de Afganistán o Irak. "Sabemos exactamente lo que estamos intentando conseguir aquí, con el alcance adecuado, y el pueblo estadounidense puede dar eso por seguro".

Hegseth destacó que "Irán está solo" y alabó la "precisión implacable" de EEUU ante unos objetivos que describió como "sencillos": "Uno, destruir sus arsenales de misiles, sus lanzamisiles y su base industrial de defensa. Los misiles y su capacidad para fabricarlos. Dos, destruir su Armada y tres, impedir de forma permanente que Irán tenga armas nucleares".

Trump habla de un pronto final

Los comentarios de Hegseth sobre la intensificación de los combates este martes parecen contrastar con los del presidente Donald Trump, que el lunes pareció augurar un pronto final.

“Hicimos una pequeña excursión” a Oriente Medio “para deshacernos de algo de maldad, y creo que verán que va a ser una excursión a corto plazo”, manifestó el presidente el lunes, poco antes de, durante una conferencia de prensa posterior, augurar que los peores combates aún podrían estar por venir y amenazar con intensificar la ofensiva si Irán hace cualquier “intento por detener el suministro mundial de petróleo”.

La declaración de Trump provocó una fuerte caída de los precios del crudo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura. También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15%.

Irán anuncia restricción de petróleo y lanza advertencia contra Trump

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico y por el que habitualmente transita un 20% del crudo mundial, está gravemente perturbado por la guerra estallada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para aliviar precios, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación "positiva", según él, con su par ruso Vladimir Putin. El crudo ruso está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.

Por su parte, Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel.

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena PBS News.

Además, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó este martes directamente a Trump, y le advirtió que se cuide "de no ser eliminado".

" A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani en X.

En la misma línea, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, habían afirmado horas antes que sus fuerzas iban a bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo.