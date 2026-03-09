Irán Videos de la Casa Blanca mezclan películas, deportes y videojuegos con combates reales El actor Steve Downes calificó los videos de "pornografía bélica repugnante y juvenil" y pidió que retiren su voz del material.

Video Como si la guerra fuera un videojuego: Casa Blanca comparte video con imágenes reales y de Call of Duty

Pacíficos y violentos, en capturas de pantalla de videojuegos y clips de películas y en campos de juego profesionales, los íconos aparecen rápidos y furiosos en secuencias de corte rápido: algunos de los fragmentos más famosos de la cultura popular estadounidense del siglo XXI, aprovechados por la administración Trump para promover la recién lanzada guerra con Irán.

Las redes sociales de la Casa Blanca han publicado una serie de videos exagerados que mezclan explosiones reales de la guerra de Irán con héroes de acción de películas, secuencias de juegos y tackles de fútbol americano que destrozan los huesos, lo que llevó a críticos como un alto clérigo de la Iglesia Católica de Estados Unidos a condenar una trivialización de un conflicto mortal de la vida real.

Clips de "Braveheart", " Superman", "Top Gun", "Breaking Bad" y "Iron Man". Todos aparecen intercalados entre imágenes desclasificadas de lo que presumiblemente es la guerra de Irán. Incluso se intercala la imagen de Bob Esponja, preguntando "¿Quieres verme hacerlo otra vez?" entre imágenes de edificios, aviones y vehículos destruidos por bombas estadounidenses. El subtítulo de una publicación cargada de bombas: "Cortesía de Rojo, Blanco y Azul", el título de una canción de Toby Keith sobre la guerra posterior al 11-S, subtitulada "El estadounidense furioso".

El producto, que fusiona ficción y realidad con el dinámico equipo de redes sociales de la Casa Blanca, se abre paso a través de referentes culturales que conectan con los jóvenes, como los videojuegos Call of Duty, Grand Theft Auto, Mortal Kombat y Halo. Dos videos muestran placajes de la NFL y e l futbol americano universitario, así como jonrones de las Grandes Ligas de Béisbol, con el crujido de los bates intercalado con explosiones.

Están ambientados con música siniestra o agresiva, como "Bonfire" de Childish Gambino, "Bazooka" de Miami XO y "Thunderstruck" de AC/DC. Una de las publicaciones de la Casa Blanca describió el video como "JUSTICIA AL ESTILO AMERICANO", acompañado de emojis de banderas y fuego.

Es difícil no ver la lógica aquí: cuanto más cinematográfico sea el contenido, más gente podría apoyar la guerra.

Dos actores piden que se eliminen sus representaciones de los vídeos

Los sonidos e imágenes de la cultura popular estadounidense, un reclamo seguro en muchos contextos, se han utilizado cada vez más en política en las últimas décadas, al menos desde el uso que hizo Bill Clinton de "Don't Stop" de Fleetwood Mac durante su campaña presidencial de 1992. Sin embargo, nunca una Casa Blanca ha creado y difundido contenido como este, trazando paralelos explícitos entre los momentos agresivos del entretenimiento moderno (un disparo mortal de videojuego, un duro golpe de fútbol americano, un home run imponente) y las imágenes de batallas para amplificar el entusiasmo por la guerra.

Lo que está sucediendo con los vídeos de la Casa Blanca, que algunos llaman la “gamificación” de la guerra, no ha caído bien en algunos sectores.

Dos actores cuyo trabajo apareció en los videos, Ben Stiller, quien protagonizó la película de 2008 “Tropic Thunder”, y Steve Downes, quien interpreta a Master Chief, el protagonista de Halo, dijeron que el material se usó sin permiso y pidieron que se eliminaran sus representaciones.

Stiller declaró en X que no tenía ningún interés en formar parte de su maquinaria propagandística. La guerra no es una película. Downes calificó los videos de " pornografía bélica repugnante y juvenil". Ni la NFL ni las Grandes Ligas de Béisbol hicieron comentarios sobre el uso de sus grabaciones en los videos de guerra.

El debate también alcanzó un alto nivel en la Iglesia Católica estadounidense. El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, dijo que le resultaba repugnante ver cómo una guerra que ha causado muerte y sufrimiento real se trata como un videojuego. Ese enfoque, afirmó, deshonra a las personas que han muerto, incluidos los militares estadounidenses.

“Nuestro gobierno está tratando el sufrimiento del pueblo iraní como telón de fondo para nuestro propio entretenimiento, como si fuera solo un contenido más que podemos deslizar mientras esperamos en la fila del supermercado”, declaró Cupich el fin de semana. “Pero, al final, perdemos nuestra humanidad cuando nos emocionamos con el poder destructivo de nuestro ejército”.

Cuando se le pidió un comentario, la Casa Blanca no dijo si aceptaría o no a los artistas que dijeron que su trabajo fue utilizado sin permiso.

“Los heroicos combatientes estadounidenses están cumpliendo o superando todos sus objetivos bajo la Operación Furia Épica”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “Los medios tradicionales quieren que nos disculpemos por destacar el increíble éxito de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero la Casa Blanca seguirá mostrando los numerosos ejemplos de la destrucción en tiempo real de los misiles balísticos, las instalaciones de producción y el sueño de Irán de poseer un arma nuclear”.

No es la primera vez que la Casa Blanca ha sacado a relucir memes relacionados con videojuegos. El año pasado, publicó un dibujo de Trump vestido como el Jefe Maestro. En otro, Trump parecía un personaje de Minecraft con la leyenda: " El presidente más pro-gamer de Estados Unidos".

Toda guerra tiene una dimensión psicológica, y esto parece ser parte de ella, afirmó Zia Haque, director del Instituto Baker para Estudios de Paz y Conflictos del Juniata College de Pensilvania. «Vivimos en la era digital, y considero que esto es un uso del espacio para difundir el mensaje de forma generalizada», afirmó.

¿Una motivación para ser cool?

Algunos observadores también interpretan el contenido de la administración como posibles esfuerzos para animar a los jugadores a unirse al ejército. No sería la primera vez: los esfuerzos del Pentágono para reclutar jugadores se remontan al menos a 2002, con el lanzamiento de un juego de disparos en primera persona llamado "America's Army". El Departamento de Defensa también envía reclutadores a convenciones de videojuegos y torneos de esports.

Hoy en día, muchos de los fanáticos más ruidosos de Trump son jóvenes blancos que son jugadores y grandes consumidores de deportes y cultura popular, y por lo tanto, probablemente un público receptivo a ese tipo de imágenes y música.

Muchos jóvenes se sienten motivados a unirse al ejército porque quieren ser geniales como la gente que ven en las películas de acción, dijo Ray Deptula, quien recientemente se retiró de la Marina de los EE. UU. después de 24 años y ascendió al rango de comandante. Eso es lo que lo motivó, dijo. Así que puede ver el atractivo de los videos.

Pero, dice, hay una salvedad, y una importante.

“Así no será tu vida”, dijo Deptula, quien recientemente escribió la novela “Un perro antes de un soldado”, sobre un joven que se unió al ejército por desesperación durante la Guerra de Independencia. “Tu vida se basará en el trabajo duro y la humildad”.

Pero Jeff Fromm, coautor de “Marketing to Gen Z”, tiene dudas sobre la efectividad a largo plazo de los videos.

Muchos jóvenes de la Generación Z están profundamente interesados en la transparencia y los valores de las organizaciones a las que desean unirse, y Fromm cuestiona si la administración actual tiene una alta calificación en esas áreas.

A veces, la coincidencia entre la vida real y la cultura de los videojuegos es accidental. La semana pasada, Trump publicó en Truth Social que los contratistas de defensa habían acordado "cuadriplicar la producción del armamento de la 'clase exquisita'". Los expertos en política estaban desconcertados, pero los jugadores de Final Fantasy XIV recordaron las armas más poderosas del juego. Aun así, el presidente probablemente no estaba pidiendo que el Exquisite Wrathgrinder del juego entrara en producción.

