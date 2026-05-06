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Muere Ted Turner, fundador de CNN a los 87 años

El empresario de Atlanta nacido en Ohio construyó un imperio mediático que abarcaba la primera “superestación” de televisión por cable

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Por:N+ Univision
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Este miércoles 6 de mayo del 2026, murió el fundador de CNN, Ted Turner, a sus 87 años, según un comunicado de prensa de Turner Enterprises.

De acuerdo con CNN, Turner fue un benefactor que estableció la Fundación de las Naciones Unidas y defendió la eliminación universal de las armas nucleares. Su participación fue crucial en la reinserción del bisonte en la región oeste de los Estados Unidos.

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Pero por lo que es realmente conocido es por su visión de dar a conocer noticias de todo el mundo en tiempo real y a todas horas. El empresario influyó en la dinamica de transmitir hechos, convirtiendo a espectadores de 150 países en testigos de la historia.

El filántropo, con el tiempo, vendió sus cadenas a Time Warner para después retirarse del negocio, sin embargo, siempre estuvo orgulloso de haber fundado CNN, refiriéndose a la cadena como el “mayor logro” de su vida.

¿De cuánto era el patrimonio de Turner?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el patrimonio neto del millonario ascendía a 2500 millones de dólares en 2023, no obstante salió de la lista de los 400 estadounidenses más ricos de la revista Formes en 2021.

Tras el desplome del mercado bursátil, el patrimonio de Turner pasó de casi 10 mil millones de dólares a solo 2000 millones en dos años y medio.

Sin embargo, Turner adquirió millones de acres en ranchos con búfalos en libertad y fue el mayor terrateniente privado en Nebraska. Investigadores de la Universidad de Texas A&M le atribuyeron a su donación de algunos toros en 2005 el haber contribuido a aumentar la diversidad genética.

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