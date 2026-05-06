Tennessee Veterano acusado de disparar a su esposa en Tennessee es hallado muerto tras intensa búsqueda en el bosque Craig Berry era buscado desde el 1 de mayo, después de que atacó a su esposa y huyó en su auto; el hombre chocó y después escapó hacia una zona boscosa

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | miércoles 6 de mayo de 2026

Craig Berry, veterano retirado de las fuerzas especiales acusado de dispararle a su esposa y escapar hacia una zona boscosa en Tennessee, fue encontrado muerto tras varios días de búsqueda, informaron autoridades estadounidenses.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó este miércoles 6 de mayo de 2026 que Berry "ha fallecido y ya no representa una amenaza para el público", aunque hasta ahora no se ha revelado la causa de su muerte.

PUBLICIDAD

La búsqueda del sospechoso comenzó durante la madrugada del 1 de mayo, luego de que agentes respondieran a un reporte de tiroteo en una vivienda ubicada en Dover, Tennessee, alrededor de la 1:30 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades locales, Berry habría atacado a tiros a su esposa, quien intentó escapar en su automóvil mientras era perseguida por el hombre. Durante la huida, Berry chocó y destrozó su camioneta antes de internarse en una zona boscosa cercana.

La mujer sobrevivió al ataque y fue trasladada a un hospital. Días después, el sheriff del condado de Stewart, Frankie Gray, confirmó que ya había sido dada de alta pese a que sufrió heridas consideradas potencialmente mortales.

Berry enfrentaba cargos por intento de asesinato en segundo grado, violencia doméstica, agresión agravada y abandono del lugar de un accidente.

Video Acusan a un oficial de empujar a una mujer en Georgia durante un arresto por presunto estado de embriaguez

Autoridades desplegaron búsqueda aérea y terrestre por exmilitar entrenado en supervivencia

Tras el ataque, corporaciones locales y federales desplegaron un amplio operativo para localizar a Craig Berry, quien fue descrito como un exintegrante de fuerzas especiales con entrenamiento avanzado en tácticas de supervivencia.

Las autoridades señalaron que el sospechoso era un "excelente nadador y buzo", además de encontrarse en buena condición física, lo que elevó la preocupación sobre el tiempo que podría permanecer oculto en la zona montañosa y boscosa de Tennessee.

PUBLICIDAD

Según los reportes, Berry vestía ropa de camuflaje y habría escapado armado con al menos una pistola, un arma automática y municiones adicionales.

Ante la dificultad para ubicarlo, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 mil dólares a quien proporcionara información que ayudara a localizarlo.

Aunque las autoridades no han establecido un móvil oficial del ataque hacia su esposa, el sheriff Frankie Gray mencionó previamente que podría existir una posible situación financiera detrás del caso, aunque evitó especular sobre problemas entre la pareja.