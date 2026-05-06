Los Ángeles Un operativo con la DEA en Los Ángeles desmantela una red de narcotráfico y deja 18 detenidos El Departamento de Justicia informó que en total hay 25 acusados por posesión y distribución de drogas en el MacArthur Park, hasta el momento siete continúan prófugos

Video Golpe al narcotráfico en Los Ángeles: Operativo de la DEA y la policía va contra red de distribución de drogas

Autoridades federales y locales realizaron un amplio operativo en Los Ángeles que terminó con el arresto de 18 personas acusadas de operar una red de tráfico de f entanilo y metanfetamina en la zona de MacArthur Park, un sector marcado por la presencia de pandillas, personas sin hogar y consumo abierto de drogas.

El Departamento de Justicia informó que en total hay 25 acusados por posesión y distribución de drogas, aunque siete continúan prófugos. Durante los cateos, agentes decomisaron aproximadamente 1 8 kilogramos de fentanilo en una vivienda de Calabasas.

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Las investigaciones señalan a Mallaly Moreno-Lopez, de 31 años, y a Jackson Tarfur, de 28, como presuntos principales proveedores de fentanilo y metanfetamina en el corredor de Alvarado y MacArthur Park, presuntamente ligado a la pandilla Calle 18.

"Hoy comenzamos a recuperar el Parque MacArthur de manos de delincuentes y drogadictos", afirmó el fiscal federal adjunto Bill Essayli, mientras que la DEA aseguró que el operativo busca devolver la seguridad a una zona golpeada durante años por la violencia y el narcotráfico.

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MacArthur Park era punto clave para venta de drogas y disputa de pandillas

MacArthur Park, ubicado al oeste del centro de Los Ángeles, es conocido por el tráfico y consumo de drogas como fentanilo y metanfetamina. Además, el área es disputada por pandillas como Calle 18, Crazy Riders y Mara Salvatrucha (MS-13).

La investigación federal documentó al menos 27 transacciones de drogas entre marzo y abril en los alrededores del parque. Los detenidos comparecerán ante un tribunal federal y algunos podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua si son declarados culpables.