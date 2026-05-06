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Trump y Melania rinden homenaje a madres militares en la Casa Blanca previo al Día de la Madre

El presidente de Estados Unidos y la primera dama recordaron a los miembros del Comando de Apoyo Logístico fallecidos en Kuwait en 2026; Trump aseguró que las fuerzas armadas alcanzaron niveles récord de fortaleza y reclutamiento, y afirmó que la entrada de drogas por mar se redujo en 97%, anunciando una nueva fase de operaciones terrestres

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Por:N+ Univision
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Video Trump informa a madres militares sobre avances de paz y posibles ataques en Irán

La Casa Blanca fue escenario este miércoles 6 de mayo de 2026 de un acto solemne en honor a las madres militares, en vísperas del Día de la Madre, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. La ceremonia reunió a representantes de las seis ramas de las fuerzas armadas y puso el foco en el sacrificio silencioso de quienes sostienen a sus familias mientras sus seres queridos sirven al país, así como en el recuerdo de los caídos recientes en operaciones internacionales.

Homenaje a las madres militares y a los caídos

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Durante su intervención, Melania Trump rindió tributo a los miembros del servicio del 103 Comando de Apoyo Logístico que murieron el 1 de marzo de 2026 en el puerto de Shuaiba, Kuwait, mientras participaban en la Operación Furia Épica. La primera dama subrayó que las madres son quienes construyen los cimientos morales de las familias estadounidenses y destacó el papel esencial que desempeñan en la sociedad.

En su mensaje, hizo énfasis en la fortaleza de las madres militares, señalando que muchas enfrentan la soledad en momentos difíciles, especialmente durante la noche, mientras esperan noticias de sus seres queridos desplegados en el extranjero. También recordó a aquellas cuyos cónyuges están fuera del país, confiando en su regreso seguro para reunir a sus familias. En ese contexto, las instó a encontrar fortaleza mientras sus familiares defienden la libertad nacional.

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Melania Trump describió el amor de estas madres como incondicional, su fortaleza como discreta y su compromiso como inquebrantable. Asimismo, presentó al presidente destacando que su empatía trasciende el cargo y que nunca olvida que cada soldado es hijo de alguien.

Donald Trump sobre fuerzas armadas y seguridad

Por su parte, Donald Trump amplió su intervención con un enfoque en el fortalecimiento militar y la seguridad nacional. Afirmó que su administración ha destinado una cantidad récord de recursos a la defensa, lo que, según dijo, ha permitido que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sean ahora más fuertes que nunca y continúen en proceso de expansión; subrayó que todas las ramas del ejército están registrando cifras históricas de reclutamiento, lo que consideró un reflejo del respaldo ciudadano y del renovado interés por servir al país.

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El mandatario dedicó un segmento relevante a la Fuerza Espacial, destacando que, en sus inicios, esta área se encontraba integrada a la Fuerza Aérea sin la atención necesaria, y relató que, al crearla como una rama independiente y colocar a un “gran general” al mando, se logró revertir el rezago frente a potencias como Rusia y China. En sus palabras, ahora Estados Unidos lidera ampliamente en este ámbito, incluso señalando que no existe un competidor cercano más allá de esas naciones.

Avances sobre narcotráfico y operaciones terrestres

Trump también abordó la problemática del narcotráfico, detallando que el ingreso de drogas por vía marítima se ha reducido en un 97%, lo que atribuyó a operativos implementados en esa zona. Explicó que, tras asegurar el frente marítimo, se ha puesto en marcha una operación terrestre que calificó como más sencilla de ejecutar. Indicó que podrían surgir inconformidades de representantes de México y de otros países, pero dejó claro que, si estas naciones no actúan, Estados Unidos tomará medidas por su cuenta, asegurando que dichos gobiernos están al tanto de esta postura.

Añadió que la magnitud del tráfico marítimo previo era considerable y que la estrategia aplicada fue necesaria antes de avanzar a la fase terrestre. El evento concluyó con un reconocimiento colectivo al papel de las madres militares, destacando su resiliencia y su contribución fundamental tanto a sus familias como al país.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | miércoles 6 de mayo de 2026
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