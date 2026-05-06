Georgia Juez avala retención de boletas de 2020 incautadas por el FBI en Georgia La incautación fue cuestionada, pero el tribunal determinó que no violó derechos constitucionales

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El gobierno federal no tiene que devolver las papeletas de las elecciones de 2020 del condado de Fulton, en Georgia, que fueron incautadas por el FBI en un almacén cerca de Atlanta, dictaminó un juez el miércoles.

La decisión del juez de distrito estadounidense JP Boulee se produjo después de que los abogados del condado argumentaran que las papeletas y demás material electoral, así como cualquier copia electrónica que el Departamento de Justicia hubiera realizado, debían ser devueltos porque la incautación fue impropia e inconstitucional.

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La incautación realizada por el FBI el 28 de enero tuvo como objetivo el centro electoral del condado más poblado de Georgia, de fuerte tendencia demócrata, que incluye la mayor parte de la ciudad de Atlanta. El condado de Fulton ha estado en el centro de acusaciones infundadas del presidente Donald Trump y sus aliados, quienes afirman que un fraude electoral generalizado le costó la elección de 2020.

El Departamento de Justicia ha declarado que está investigando “irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales de 2020 en el condado” e identificó dos leyes que podrían haber sido infringidas. Una exige que los registros electorales se conserven durante 22 meses, mientras que la otra prohíbe obtener, emitir o tabular papeletas falsas, ficticias o fraudulentas.

Los votos de Georgia en las elecciones presidenciales de 2020 se contaron tres veces , una de ellas a mano, y cada recuento confirmó la victoria del demócrata Joe Biden.

El presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Fulton, Robb Pitts, dijo que discrepa profundamente con la negativa del juez a la solicitud del condado de devolver los registros electorales.

“Seguiremos, como siempre, apoyando a nuestros trabajadores electorales y a los votantes del condado de Fulton”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico. “Tenemos la intención de explorar enérgicamente todas las opciones legales disponibles”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a los correos electrónicos que solicitaban comentarios sobre el fallo del miércoles por la noche.

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"La incautación en este caso ciertamente no fue perfecta", escribió Boulee en su fallo de 68 páginas. Pero continuó diciendo que el condado de Fulton no demostró que sus derechos fueran ignorados con crueldad «ya sea por falta de causa probable, omisiones en la declaración jurada o por la forma en que se llevó a cabo la incautación».

El condado tampoco logró demostrar que necesita los documentos o que sufrirá un daño irreparable si no se le devuelven, escribió, señalando que esto es particularmente cierto porque el Departamento de Justicia le ha entregado al condado copias de los documentos.

Meses después de la incautación de papeletas y otros materiales electorales en enero, el Departamento de Justicia obtuvo en abril una citación del gran jurado para obtener los nombres y la información de contacto personal de los empleados y voluntarios del condado de Fulton que participaron en las elecciones de 2020. El lunes, el condado de Fulton presentó una moción para anular dicha citación, argumentando que es demasiado amplia y que tiene como objetivo acosar a los opositores políticos del presidente.

La administración Trump también ha tomado medidas para obtener registros electorales anteriores de otros estados clave. En marzo, el FBI emitió una citación judicial para obtener registros relacionados con una auditoría de las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Maricopa, Arizona. Y en abril, el Departamento de Justicia exigió que el condado de Wayne, Michigan, entregara sus boletas electorales de 2024.

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El Departamento de Justicia también está litigando en numerosos estados para obtener acceso a datos de votantes que incluyen información personal sensible. Funcionarios electorales, incluidos algunos republicanos, han afirmado que entregar dicha información violaría las leyes de privacidad estatales y federales.

Los demócratas han expresado su preocupación de que la administración Trump esté utilizando a las fuerzas del orden federales como arma para perseguir los agravios personales del presidente y que esté planeando formas de interferir en las elecciones de mitad de mandato de este año. La administración ha declarado que está investigando denuncias de problemas pasados y que busca proteger las futuras elecciones.

Durante una audiencia celebrada el 27 de marzo sobre la solicitud del condado de Fulton para que el FBI devolviera las papeletas de votación y demás material, los abogados del condado argumentaron que la incautación fue impropia e injustificada y demostró una flagrante falta de respeto a la protección que la Cuarta Enmienda otorga contra los registros e incautaciones irrazonables. Sugirieron que la administración Trump decidió utilizar una orden de registro penal para obtener el material porque se había cansado de esperar el resultado del litigio civil que el Departamento de Justicia había presentado el año anterior para obtenerlo.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que tomaron las medidas adecuadas para obtener una orden judicial y posteriormente incautar los documentos. Afirmaron que no es inusual que se lleven a cabo investigaciones civiles y penales paralelas al mismo tiempo.

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El juez coincidió en que la declaración jurada era "defectuosa en algunos aspectos" y que algunas de las afirmaciones incluidas en ella eran «preocupantes». Sin embargo, señaló que el agente del FBI que la redactó también incluyó "hechos que lo perjudicaron y lo beneficiaron". Concluyó que las deficiencias del documento no constituyen una indiferencia insensible.

También coincidió en que el gobierno puede iniciar procedimientos civiles y penales sobre el mismo asunto y afirmó que el cronograma de la investigación contradice la teoría del condado de que el Departamento de Justicia “creó una ‘investigación en curso’ para eludir los obstáculos procesales” en los casos civiles.